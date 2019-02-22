Александр Кержаков: "У "Зенита" очень хорошие шансы на выход в 1/8 финала ЛЕ. "Краснодар" тоже не аутсайдер"

Лучший бомбардир в современной истории российского футбола, бывший форвард "Зенита" и "Севильи" Александр Кержаков прокомментировал "СЭ" итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой "Зенит" попал на "Вильярреал", а "Краснодар" – на "Валенсию".

– Не очень хорошо, что первый матч "Зенит" проведет дома, но я считаю, что "Вильярреал" – проходимый соперник, – сказал Кержаков. – На мой взгляд, у сине-бело-голубых – очень хорошие шансы на выход в четвертьфинал.

– Второй российский клуб, продолжающий выступать в еврокубках – "Краснодар" – тоже попал на испанский клуб, "Валенсию".

– Мое мнение – "Валенсия" куда более опасный соперник, чем "Вильярреал", у которого сейчас проблемы в чемпионате Испании, клуб идет в зоне вылета. Для "Вильярреала" сейчас приоритет – выживание в ла лиге. У "Валенсии" тоже есть свои задачи в чемпионате, но это более опытная команда, которая обладает более сильными индивидуально футболистами. Тем не менее после игр с "Байером" я бы не отводил "Краснодару" роль аутсайдера в этой паре. Как по мне, у южан вполне нормальные шансы для того, чтобы сотворить еще одну мини-сенсацию в еврокубках.

Первые матчи 1/8 финала ЛЕ состоятся 7 марта, ответные – 14 марта. (Иван Торопцев)