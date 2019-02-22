Александр Ерохин: "Вильярреал" - серьезный соперник, на этой стадии слабых команд нет"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин поделился впечатлениями от итогов жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы для своей команды. Питерцам на этой стадии достался "Вильярреал".

- "Вильярреал" - серьезный соперник, хотя на этой стадии турнира слабых команд уже нет, любой жребий дал бы нам сильного соперника, - сказал Ерохин ТАСС. - Сейчас будем готовиться конкретно к этой команде, смотреть, изучать. У нас есть две недели на подготовку и еще одна игра в чемпионате - думаю, к матчам с "Вильярреалом" команда будет хорошо готова тактически и физически. Будем стараться проходить дальше.

На этом этапе уже не так много команд осталось, а во-вторых, все достаточно сильные. Конечно, есть "Челси", "Арсенал", "Интер", но и "Вильярреал" тоже сильный соперник, который требует правильного к себе отношения и хорошей подготовки. Главное, что сейчас мы уже знаем соперника и будем к нему готовиться.

Матчи между "Зенитом" и "Вильярреалом" пройдут 7 и 14 марта. Подопечные Сергея Семака начнут это противостояние домашним матчем.

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