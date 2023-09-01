«Хеккен» и ЛАСК вышли в групповой этап Лиги Европы

«Хеккен» в гостях обыграл шотландский «Абердин» — 3:1 в ответном матче финала квалификации Лиги Европы — 3:1.

Победу шведскому клубу принесли голы Ибрахима Садика (14-я и 41-я минуты) и реализованный пенальти Амора Лаюни (81-я). Единственный гол «Абердина» забил Боян Мийовски, также реализовавший одиннадцатиметровый.

«Хеккен» одержал победу по итоагм двух встреч (5:3) и вышел в основную стадию турнира.

В параллельном матче ЛАСК в гостях сыграл вничью с боснийским «Зриньски» (1:1) и также пробился в групповой этап Лиги Европы — 3:2 по итогам двух встреч.