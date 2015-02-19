Джампьеро Вентура: "Атлетик" очень агрессивен"

Главный тренер "Торино" Джампьеро Вентура считает, что его команде по силам пройти "Атлетик" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. По словам специалиста, баски демонстрируют довольно агрессивный футбол.

– У "Атлетика" больше опыта на европейском уровне, но не думаю, что это скажется здесь, – цитирует AS Вентуру. – Если мы будем играть в свой футбол, то можем добиться цели. У нас есть четкий план, хорошие игроки, которые могут его реализовать. В Италии тактика имеет важное значение. А английский и испанский футбол похожи, "Атлетик", например, очень агрессивен. Мы не готовимся сдерживать особо кого-то из игроков басков. Это не в нашей философии. Будем играть от себя.