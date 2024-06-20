Не хороните Сербию! Гол Йовича на 90+6-й минуте спас для нее ничью со Словенией

Команда Драгана Стойковича показала характер.

Разговоры не о футболе

Чемпионат Европы по футболу — это в первую очередь спортивный турнир. Игроки выясняют, кто лучше всех, непосредственно на поле, и мячу все равно, какое у кого гражданство. Но любой международный турнир остается еще и состязанием наций, поэтому на Евро и чемпионах мира случаются такие истории, как вокруг сборной Сербии.

За несколько часов до матча со Словенией генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович признался, что национальная команда может сняться с Евро из-за оскорбительных кричалок хорватов и албанцев — те, в частности, призывали «убивать сербов», и это возмутило бы кого угодно.

Матч со Словенией не находился под угрозой срыва — сербы не собирались его бойкотировать. Но следующая встреча с Данией теоретически может быть сорвана, если верить заявлению балканской стороны.

Противостояние схем

Грустно, что футболисты во время важнейшего для своей страны турнира должны отвлекаться на сторонние мысли — в наш век их невозможно полностью изолировать от новостей, поэтому Митрович и компания наверняка были в курсе происходящего. При этом от них требовалась максимальная концентрация на игру со Словенией, которая, как известно, тоже была частью Югославии.

Главный тренер сербской сборной Драган Стойкович сделал три перестановки после неудачной игры с Англией — вернулся в основу Тадич, в паре с Лукичем вышел Илич, а травмированного Костича на левом фланге заменил Младенович. Словенцы же ничего не поменяли — те же 11 футболистов, что добывали ничью с датчанами, стандартные 4-4-2.

Скандинавы так и не раскололи команду Матьяжа Кека, и сейчас Словения вновь рассчитывала на очки. В матче с Данией мы видели, как уязвимы скандинавские фланги, когда им приходится противостоять столь плотному блоку. И Сербия с этой точки зрения была удобна словенцам, ведь она предпочитает ту же схему с тремя центральными защитниками, что и Дания.

Драган Стойкович. Фото Reuters

Сонный тайм команды Стойковича

Но основная проблема команды Стойковича заключалась не в тактике, а в психологии. Сербы удивительно часто ошибались в первом тайме, и их спасало только низкое качество исполнителей соперника. Более того, они действовали чрезвычайно аккуратно и чаще всего встречали словенцев только на своей половине поля. Альпийская сборная в первые 25 минут выглядела заметно лучше.

Только на исходе получаса Сербия проснулась, когда Влахович нанес ее первый удар по воротам. Но голевым моментом его назвать сложно, особенно в сравнении с эпизодом на 38-й минуте, когда хавбек сборной Словении Элшник попал в штангу, а Шешко на добивании отправил мяч выше.

Футболисты сборной Сербии праздуют гол Луки Йовича в ворота Словении. Фото Reuters

Драматическая развязка

Сербия по-настоящему включилась в игру только перед перерывом, когда она на какое-то время даже заперла оппонентов в их штрафной. Отлично она и вошла во второй тайм: уже на 47-й минуте изумительная передача Тадича на Митровича могла воплотиться в гол, если бы не Облак. Чуть позже форвард «Аль-Хиляля» упустил еще один момент, а Бийол чуть не срезал мяч в свои ворота.

Как выяснилось, Словении надо было лишь перетерпеть этот отрезок в начале тайма. Уже на 58-й минуте Шешко подобрался близко к голу: Райкович выгреб мяч из-под перекладины. А еще через 10 минут Словения все же забила: атаку начал правый защитник Карничник, и он же ее завершил. Вскоре автор гола еще и принес ощутимую пользу команде у своих ворот, помешав Митровичу сравнять счет — мяч стукнулся о перекладину.

В финальную четверть часа сербы вооружились традиционным оружием навалов: подач было аномально много — как со стандартных положений, так и с игры. Но словенцы почти со всеми легко справлялись. Строго говоря, до 90+6-й минуты у сербов не было ни одного стопроцентного шанса на гол.

Однако самый последний момент в игре увенчался спасением для команды Драгана Стойковича: банальнейшая подача с углового на линию площади ворот — и вышедший на замену Йович сравнивает счет! Фантастическая развязка битвы двух команд из бывшей Югославии, которая запутывает ситуацию в группе С. В следующем туре Словению ждет Англия, а Сербию — Дания. Играть им нужно только на победу.