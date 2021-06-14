Футбол
Евро-2020
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Команды Новости
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Чех Шик забил лучший гол Евро-2020: забросил мяч за шиворот вратарю с центра поля!

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 18:50
14 июня. Шотландия — Чехия — 0:2. Дэвид Маршалл пропускает с центра поля. Фото Getty Images
14 июня. Шотландия — Чехия — 0:2. Дэвид Маршалл пропускает с центра поля. Фото Getty Images
Теги:
Заодно установил новый рекорд чемпионатов Европы.

Евро-2020. Группа D
Шотландия — Чехия — 0:2 (0:1)
Голы: Шик, 42 (0:1). Шик, 52 (0:2).
Шотландия: Маршалл, Купер, Хэнли, Робертсон, Хендри (Фрэйзер, 67), О`Доннел (Форрест, 79), Армстронг (Макгрегор, 67), Макгинн, Кристи (Адамс, 46), Мактоминай, Дайкс (Нисбет, 79).
Чехия: Вацлик, Челустка, Калас, Цоуфал, Боржил, Дарида (Шевчик, 87), Янкто (Выдра, 72), Масопуст (Хложек, 72), Соучек, Крал (Холеш, 67), Шик (Крменчик, 87).
Судьи: Зиберт. Зайдель, Фольтин (все — Германия).
ВАР: Фриц. Гиттельманн, Дингерт (все — Германия), Эрнандес-Эрнандес (Испания).
14 июня. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк».

Патрик Шик.«Мы должны гордиться, что у нас есть такой нападающий». Что в Чехии думают о чудо-голе Шика Шотландии

Чехия обыграла Шотландию в матче группового этапа Евро-2020 благодаря дублю Патрика Шика — 2:0.

Первый гол нападающего «Байера» получился рядовым: после навеса с правого фланга Шик головой отправил мяч в дальний угол под занавес первого тайма.

А вот второй гол — просто фантастика для матчей на таком уровне. Мяч отскочил к Шику после заблокированного удара защитника шотландцев Джека Хендри, 25-летний форвард не стал обрабатывать его и тащить вперед, а просто пробил по воротам прямо с центра поля. Он заметил, что вратарь шотландцев Дэвид Маршалл вышел далеко из ворот и забросил мяч ему за шиворот. Голкипер отчаянно бежал назад, но так и не успел спасти команду.

Кажется, с лучшим голом этого Евро-2020 вопрос закрыт. Такое переплюнуть будет очень тяжело.

С такой дистанции на чемпионатах Европы еще никто не забивал. Шик послал мяч в ворота с 45,44 метра — это рекорд Евро. До этого рекордом владел немец Торстен Фрингс (35,3 метра), также в тройке Владимир Бесчастных, забивший Чехии на ЧЕ-1996 с 31,27 метра.

Шик провел дебютный сезон за «Байер» и в первый год забил 9 голов в 29 матчах бундеслиги. Ранее выступал за «Лейпциг», будучи в аренде из «Ромы». В Италии форвард хандрил: забил лишь 8 мячей за два сезона и получал много критики в свой адрес, и не только за игру.

Болельщики в Риме не особо поняли его слова, сказанные в 2017 году, что он хочет играть в топ-клубе и получать больше денег: «В ближайшие годы я надеюсь попасть в топ-клуб, где мне будут платить еще больше. Эта мотивация всегда мне сильно помогала. Я не думаю, что могу попасть в клуб намного сильнее, чем «Рома», но такие клубы есть — это «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед».

14&nbsp;июня. Шотландия&nbsp;&mdash; Чехия&nbsp;&mdash; 0:2. Дэвид Маршалл пропускает с&nbsp;центра поля.

В Германии дела у Шика пошли лучше — 23 гола за два последних сезона. Прошлым летом чех говорил, что мечтает об Англии, но не смог ни с кем договориться и подписал контракт с «Байером». Может, после такого перформанса в игре с Шотландией мечта Шика сбудется.

Шотландия — Чехия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 19925
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Чех Шик забил лучший гол Евро-2020: забросил мяч за шиворот вратарю с центра поля!
Польская полиция начала патрулировать улицы Петербурга на Евро-2020
Путин ответил на вопрос о приказе убить Навального
Губерниев довел Бузову до слез в прямом эфире

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Зимагулов все материалы автора
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи