Чех Шик забил лучший гол Евро-2020: забросил мяч за шиворот вратарю с центра поля!

Заодно установил новый рекорд чемпионатов Европы.

Евро-2020. Группа D

Шотландия — Чехия — 0:2 (0:1)

Голы: Шик, 42 (0:1). Шик, 52 (0:2).

Шотландия: Маршалл, Купер, Хэнли, Робертсон, Хендри (Фрэйзер, 67), О`Доннел (Форрест, 79), Армстронг (Макгрегор, 67), Макгинн, Кристи (Адамс, 46), Мактоминай, Дайкс (Нисбет, 79).

Чехия: Вацлик, Челустка, Калас, Цоуфал, Боржил, Дарида (Шевчик, 87), Янкто (Выдра, 72), Масопуст (Хложек, 72), Соучек, Крал (Холеш, 67), Шик (Крменчик, 87).

Судьи: Зиберт. Зайдель, Фольтин (все — Германия).

ВАР: Фриц. Гиттельманн, Дингерт (все — Германия), Эрнандес-Эрнандес (Испания).

14 июня. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк».

Чехия обыграла Шотландию в матче группового этапа Евро-2020 благодаря дублю Патрика Шика — 2:0.

Первый гол нападающего «Байера» получился рядовым: после навеса с правого фланга Шик головой отправил мяч в дальний угол под занавес первого тайма.

А вот второй гол — просто фантастика для матчей на таком уровне. Мяч отскочил к Шику после заблокированного удара защитника шотландцев Джека Хендри, 25-летний форвард не стал обрабатывать его и тащить вперед, а просто пробил по воротам прямо с центра поля. Он заметил, что вратарь шотландцев Дэвид Маршалл вышел далеко из ворот и забросил мяч ему за шиворот. Голкипер отчаянно бежал назад, но так и не успел спасти команду.

Кажется, с лучшим голом этого Евро-2020 вопрос закрыт. Такое переплюнуть будет очень тяжело.

?? The only way to react to THAT Patrik Schick goal! ???#EURO2020 pic.twitter.com/wLdaBqea6v — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 14, 2021

С такой дистанции на чемпионатах Европы еще никто не забивал. Шик послал мяч в ворота с 45,44 метра — это рекорд Евро. До этого рекордом владел немец Торстен Фрингс (35,3 метра), также в тройке Владимир Бесчастных, забивший Чехии на ЧЕ-1996 с 31,27 метра.

49.7 — Patrik Schick's second goal (49.7 yards) is the furthest distance from which a goal has been scored on record at the European Championships (since 1980). Ridiculous.#Euro2020 #CZE #SCOCZE pic.twitter.com/imssf0WAxj — OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2021

Шик провел дебютный сезон за «Байер» и в первый год забил 9 голов в 29 матчах бундеслиги. Ранее выступал за «Лейпциг», будучи в аренде из «Ромы». В Италии форвард хандрил: забил лишь 8 мячей за два сезона и получал много критики в свой адрес, и не только за игру.

Болельщики в Риме не особо поняли его слова, сказанные в 2017 году, что он хочет играть в топ-клубе и получать больше денег: «В ближайшие годы я надеюсь попасть в топ-клуб, где мне будут платить еще больше. Эта мотивация всегда мне сильно помогала. Я не думаю, что могу попасть в клуб намного сильнее, чем «Рома», но такие клубы есть — это «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед».

В Германии дела у Шика пошли лучше — 23 гола за два последних сезона. Прошлым летом чех говорил, что мечтает об Англии, но не смог ни с кем договориться и подписал контракт с «Байером». Может, после такого перформанса в игре с Шотландией мечта Шика сбудется.