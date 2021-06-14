«Мы должны гордиться, что у нас есть такой нападающий». Что в Чехии думают о чудо-голе Шика Шотландии

Шарка Пекова, спортивная журналистка и блогер из Чехии, поделилась впечатлениями об одном из самых ярких моментов Евро-2020.

— Шарка, поздравляю с победой. Расскажи, как тебе игра?

— Я очень довольна результатом! Мы выиграли важный первый матч на турнире благодаря дублю Патрика Шика и прекрасной игре нашего голкипера Томаша Вацлика. Без их индивидуальных действий было бы гораздо сложнее. Но я хотела бы сказать вот о чем: наш игрок Ондржей Кудела был дисквалифицирован УЕФА на 10 матчей после расистского скандала и без каких-либо доказательств. Этот инцидент произошел 18 марта во время матча Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс». И сейчас я счастлива, что мы выиграли этот матч — в том числе и для него. И я, и вся чешская команда поддерживаем игрока.

— Гол Патрика Шика с центра поля — уже лучший гол турнира?

— Потрясающий гол! А по поводу лучшего — это всего лишь начало турнира, сейчас рано об этом говорить. Наша страна должна гордиться, что у нас есть такой форвард.

— Алекса Крала заменили в середине второго тайма. Не самая успешная игра полузащитника «Спартака»?

— Алекс Крал, как и вышедший вместо него Томаш Холеш, — прекрасный футболист. Я не думаю, что замена связана с плохой игрой Крала. Скорее это плановая замена.

— А как тебе матч сборной России с Бельгией?

— К сожалению, всю игру посмотреть не получилось из-за работы. Бельгия — один из главных фаворитов Евро-2020. Против нее сложно играть, особенно против Лукаку. Но я желаю вашей сборной удачи в следующих играх!