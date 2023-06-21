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Разрушительный сюрприз вместо медового месяца. Французский футболист огорчил жену-модель прямо в аэропорту

Отдел фото «СЭ»
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Футболист Бубакар Камара и его жена Корали Порровеккио.
Бубакар Камара и Корали Порровеккио.
Фото Соцсети
Корали Порровеккио не знает, плакать ей или смеяться.

3 июня футболист «Астон Виллы» Бубакар Камара женился на своей давней подруге Корали Порровеккио. Пара познакомилась в 2019 году и почти сразу же обручилась. Девушка ждала свадьбы четыре года, но прошла она совсем не так, как было задумано. Нет, с самой церемонией все было в порядке, Бубакар и Корали стали мужем и женой и любят друг друга, но их медовый месяц был разрушен главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом.

Бубакар Камара.
Фото AFP

Уже находясь в аэропорту, на пути к счастливейшему отпуску в их жизни, буквально в самолете на телефон футболиста поступил звонок из сборной: получившему в последний момент травму Адриену Рабьо требуется замена. И выбор Дидье Дешама пал на Бубакара.

Футболисту и его жене пришлось вытаскивать чемоданы из самолета и вскоре разъехаться. Камара отправляется в стан сборной, а Корали остается одна дома в печали.

— Надеюсь, жена не будет на меня слишком сердиться, сказал Камара изданию Franceinfo.

Фото Соцсети

Корали Порровеккио известная в Бельгии модель, блогер (более двух миллионов подписчиков) и звезда сериалов и реалити-шоу. В 2014 году она претендовала на звание «Мисс Бельгия», но остановилась в шаге от короны.

— Я не знаю, смеяться мне или плакать. Медовый месяц откладывается. Вот такие «капризы» у жен футболистов, которым вы так завидуете. Мы должны были вечером прибыть в Париж и завтра утром двинуться дальше, но теперь выходим из самолета и едем обратно в Марсель. Вызов в сборную — уважительная причина, но... — поделилась девушка в соцсетях своим негодованием.

Фото Соцсети

По иронии судьбы Корали даже не смогла посмотреть на своего мужа в деле. Медовый месяц был принесен в жертву ради скамейки запасных, на которой Камара просидел оба матча сборной Франции.

Жена футболиста Бубкара Камара Корали Порровеккио.
Фото Соцсети
Жена футболиста Бубкара Камара Корали Порровеккио.
Фото Соцсети
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Сборная Франции по футболу
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