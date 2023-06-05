Семак — официально в правлении «Зенита». Для России это уникально
Пять сезонов — внушительный срок для работы любого штаба. Чаще всего главные тренеры занимают свой пост один-два года, а то и меньше, ведь тяжело удерживать стабильно высокий уровень на протяжении долгого срока, да и еще иметь хорошие отношения с руководством/футболистами и при этом не уставать от работы.
Сергей Семак с этой точки зрения уникален. Он не просто уже пять лет остается во главе команды, а каждый год становится чемпионом России. Сергей Богданович уже вошел в историю «Зенита» — он от начала до конца смастерил звезду, которая теперь красуется на гербе клуба.
Но что дальше? Понятно, что будущее Семака очевидно — глупо даже допускать мысль о том, что он покинет «Зенит». Однако после закрытия крупной задачи легко расслабиться и многое упустить, особенно по прошествии пяти сезонов. Не просто так в советские времена все измерялось пятилетками — это же серьезный срок еще и с точки зрения психологии.
Чтобы «Зенит» избежал стагнации, клуб решил произвести важные структурные изменения, которые должны придать новый импульс Семаку. И это не банальное повышение зарплаты — его он и так получил год назад, когда подписал с «Зенитом» новый контракт на улучшенных условиях. Это — власть.
Невский клуб создает новый исполнительный орган — правление. В него войдут девять человек, в том числе Сергей Семак. В официальном сообщении «Зенита» уточняется: «Новая структура призвана упростить и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлеченность управленцев в деятельность Клуба».
Что это значит? Во-первых, что Семак уже формально будет вовлечен не только в деятельность команды. Его полномочия уже давно широки, и значительное число новичков за эти пять лет нашел именно он или его ассистенты. Мало у кого из российских тренеров в новейшей истории были настолько серьезные полномочия, еще и подтвержденные официально. Это подчеркивает уникальность Семака — он теперь как сэр Алекс Фергюсон в «МЮ» или Арсен Венгер в «Арсенале».
Во-вторых, должность спортивного директора уже не появится. После ухода Хавьера Рибальты с поста спортдира «Зенита» два года назад этот пост все еще оставался вакантным. В первые месяцы это выглядело странно, но сейчас уже вопрос неактуален. Рынок резко сузился, грубо говоря, до России и Южной Америки, а подписывать новичков клубу помогают обширные международные связи.
В-третьих, повышение получил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. С его именем связаны все последние селекционные успехи клуба — болельщики «Коринтианса» уже пугают друг друга тем, что приедет Александр Иванович и выкупит очередного перспективного футболиста за копейки. Трансфер Малкома, который еще четыре года назад продвигал Медведев, тоже, как теперь выясняется, оказался удачей. Именно гендиректор клуба и его команда доказали, что спортивный директор «Зениту» не нужен. Теперь он получил абсолютно заслуженное повышение до председателя правления «Зенита».
В-четвертых, теперь ответственность будет общая. «Зенит» и подчеркивает, что новый орган власти — коллегиальный. Подразумевается, что отныне ключевые решения правление будет принимать вместе. Другими словами, если раньше у каждого директора было свое направление, то теперь их всех объединили под одну крышу.
Глобально это ничего не меняет. Скорее всего, обычный болельщик прочитает эту новость и забудет — просто у руководства меняются должности, а Семака повышают. Но в долгосрочной перспективе эти перестановки могут повлиять на все: и на расширение связей «Зенита», и на трансферы, и на результаты команды.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9