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Сегодня, 20:00

Семак — официально в правлении «Зенита». Для России это уникально

Гоша Чернов
Корреспондент
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Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
По итогам заседания совета директоров сине-бело-голубых были приняты важные решения.

Пять сезонов — внушительный срок для работы любого штаба. Чаще всего главные тренеры занимают свой пост один-два года, а то и меньше, ведь тяжело удерживать стабильно высокий уровень на протяжении долгого срока, да и еще иметь хорошие отношения с руководством/футболистами и при этом не уставать от работы.

Сергей Семак с этой точки зрения уникален. Он не просто уже пять лет остается во главе команды, а каждый год становится чемпионом России. Сергей Богданович уже вошел в историю «Зенита» — он от начала до конца смастерил звезду, которая теперь красуется на гербе клуба.

Фото Анна Мейер/ФК «Зенит»

Но что дальше? Понятно, что будущее Семака очевидно — глупо даже допускать мысль о том, что он покинет «Зенит». Однако после закрытия крупной задачи легко расслабиться и многое упустить, особенно по прошествии пяти сезонов. Не просто так в советские времена все измерялось пятилетками — это же серьезный срок еще и с точки зрения психологии.

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Чтобы «Зенит» избежал стагнации, клуб решил произвести важные структурные изменения, которые должны придать новый импульс Семаку. И это не банальное повышение зарплаты — его он и так получил год назад, когда подписал с «Зенитом» новый контракт на улучшенных условиях. Это — власть.

Невский клуб создает новый исполнительный орган — правление. В него войдут девять человек, в том числе Сергей Семак. В официальном сообщении «Зенита» уточняется: «Новая структура призвана упростить и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлеченность управленцев в деятельность Клуба».

Что это значит? Во-первых, что Семак уже формально будет вовлечен не только в деятельность команды. Его полномочия уже давно широки, и значительное число новичков за эти пять лет нашел именно он или его ассистенты. Мало у кого из российских тренеров в новейшей истории были настолько серьезные полномочия, еще и подтвержденные официально. Это подчеркивает уникальность Семака — он теперь как сэр Алекс Фергюсон в «МЮ» или Арсен Венгер в «Арсенале».

Во-вторых, должность спортивного директора уже не появится. После ухода Хавьера Рибальты с поста спортдира «Зенита» два года назад этот пост все еще оставался вакантным. В первые месяцы это выглядело странно, но сейчас уже вопрос неактуален. Рынок резко сузился, грубо говоря, до России и Южной Америки, а подписывать новичков клубу помогают обширные международные связи.

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В-третьих, повышение получил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. С его именем связаны все последние селекционные успехи клуба — болельщики «Коринтианса» уже пугают друг друга тем, что приедет Александр Иванович и выкупит очередного перспективного футболиста за копейки. Трансфер Малкома, который еще четыре года назад продвигал Медведев, тоже, как теперь выясняется, оказался удачей. Именно гендиректор клуба и его команда доказали, что спортивный директор «Зениту» не нужен. Теперь он получил абсолютно заслуженное повышение до председателя правления «Зенита».

Фото Михаил Разуваев/ ФК «Зенит»

В-четвертых, теперь ответственность будет общая. «Зенит» и подчеркивает, что новый орган власти — коллегиальный. Подразумевается, что отныне ключевые решения правление будет принимать вместе. Другими словами, если раньше у каждого директора было свое направление, то теперь их всех объединили под одну крышу.

Глобально это ничего не меняет. Скорее всего, обычный болельщик прочитает эту новость и забудет — просто у руководства меняются должности, а Семака повышают. Но в долгосрочной перспективе эти перестановки могут повлиять на все: и на расширение связей «Зенита», и на трансферы, и на результаты команды.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
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Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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