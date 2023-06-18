«Ну Ибрагимович? Ну и что?» 15 лет победе Аршавина и Ко над шведами на Евро-2008

Ровно 15 лет назад сборная России одержала яркую победу над шведами и вышла в четвертьфинал Евро-2008.

«Полузащита сборной играла в стиле «Спартака» девяностых»

После двух туров группового этапа расклад в нашем квартете был таким: Испания — 6 очков, Швеция — 3, Россия — 3, Греция — 0.

Ничья нас не устраивала ввиду худшей разницы забитых и пропущенных мячей. По сравнению с победной встречей с греками Гус Хиддинк произвел лишь одно изменение в составе. Зато какое! Аршавин, пропустивший первые две игры из-за дисквалификации, вышел на поле с первых минут. Торбинский остался в запасе.

Швеция — Россия — 0:2 (0:1)

Голы: Павлюченко, 24 (0:1), Аршавин, 50 (0:2).

Швеция: Исакссон, Стоор, Мельберг, Ханссон, Нильссон (Альбек, 79), Эльмандер, Андерссон (Чельстрем, 56), Свенссон, Юнгберг (к), Ибрагимович, Ларссон.

Россия: Акинфеев, Анюков, Игнашевич, Колодин, Жирков, Зырянов, Семак (к), Семшов, Билялетдинов (Саенко, 66), Аршавин, Павлюченко (Быстров, 90).

Главная опасность в составе скандинавов, естественно, должна была исходить от Ибрагимовича. Грозный форвард «Интера» напомнил о себе в самом дебюте матча. Стоор вбросил мяч из-за боковой в штрафную, и Златан с линии вратарской попытался каким-то каратистским приемом пробить в падении пяткой, но попал не по мячу, а по голове Игнашевича. Вскоре Ибра откликнулся на верховую передачу из глубины и зряче направлял мяч в дальний угол. Акинфеев здорово выбрал позицию и спокойно отвел угрозу.

Россиянам потребовалось какое-то время для раскачки. А затем, взвинтив темп, они буквально смяли соперников.

Сначала Анюков навесил с правого фланга в штрафную, Аршавин с 11 метров головой пробил крайне неточно. Затем Павлюченко прострелил в штрафную, Аршавин пробил в касание — снова мимо. Через 6 минут все тот же Аршавин, получив мяч в центре, сместился на левый фланг и с острого угла выстрелил под перекладину, Искакссон выручил шведов — угловой. После подачи корнера Жирков, не дав мячу опуститься на землю, смачно бил в дальний угол. Это уже было очень близко!

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Гол назревал и случился на 24-й минуте. Зырянов, получив мяч на правом фланге, прострелил на Анюкова, тот отдал пас Павлюченко, который в касание пробил мимо голкипера — 1:0!

«Ура! Мы ломим, гнутся шведы!» — процитировал классика комментатор матча Владимир Стогниенко.

Шведы просто-напросто не выдерживали темпа, предложенного им россиянами.

«В чем же Хиддинк и его команда превзошли более искушенных в баталиях на высоком уровне скандинавов? — задавался вопросом обозреватель «СЭ». — В первую очередь — в скорости. Причем не только передвижения по полю (превосходство наших, более молодых и резвых, футболистов в этом компоненте над шведами не вызывало сомнений еще до начала матча), но и в быстроте мышления, принятия решений. В качестве иллюстрации вспомните хотя бы диагональный пас Аршавина чуть ли не через все поле на Павлюченко уже на третьей минуте: на обработку мяча и оценку ситуации у зенитовца ушло не больше двух секунд! Да и передача получилась отменная — жаль, Нильссон на мгновение успел к мячу раньше спартаковца. Очень здорово у наших игроков получалась и быстрая — в одно-два касания — перепасовка мяча в середине поля, что нередко становилось головоломкой для шведских защитников и полузащитников. Действия футболистов средней линии сборной России напомнили игру «Спартака» в лучшие годы — с той лишь разницей, что нынешние «стеночки» заметно быстрее».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Шведы довольно медленно играли, согласны? — спросили журналисты Зырянова.

— У них тактика это не исключает. Проход по флангу, подача... Вот когда они «стенку» «на третьего» разыгрывали, мы немного терялись, а в остальном терпимо.

Шведы ответили коварным ударом Ларссона головой. Акинфеев лишь взглядом провожал мяч, который вонзился в перекладину. Впрочем, через девять минут крестовина уже сыграла за скандинавов — после выстрела Павлюченко из пределов штрафной.

В концовке тайма россияне немного «просели», и шведы вполне могли сравнять счет, если бы не четкие действия Акинфеева. Голкипер ЦСКА справился с непростым ударом Юнгберга в ближний угол, а затем, вовремя сократив дистанцию, не позволил отличиться Нильссону.

— А что случилось в последние десять минут первого тайма, когда инициатива полностью перешла к шведам и у наших ворот возникло сразу несколько опасных моментов? — вопрос Аршавину после игры.

— Думаю, поведя в счете, мы несколько испугались того, что счастье оказалось так близко. Стали осторожничать, неоправданно часто играть назад. Вообще ни одна команда здесь на турнире не возвращает мяч вратарю чаще нашей.

«Ибрагимович? А он угрожал воротам?»

В перерыве были внесены необходимые коррективы, и во втором тайме у шведов практически не было опасных моментов. Россияне же сделали весомую заявку на победу на 50-й минуте. Билялетдинов из центра поля отдал пас на ход по левому флангу Жиркову, тот прострелил в штрафную, и набежавший Аршавин в падении с 7 метров переправил мяч в ворота. 2:0!

Шведы смогли соорудить хоть что-то у наших ворот лишь через 20 минут. Ларссон навесил с левого фланга, и Ибрагимович с угла вратарской пробил в руки Акинфееву.

— Вы ощутили, что воротам угрожал форвард очень высокого уровня — Ибрагимович? — спросили Игоря после финального свистка.

— А он угрожал воротам? Ну Ибрагимович? Ну и что? По-моему, у него в игре сегодня не было особых шансов.

— Не скажу, что Ибрагимович ничего не сделал, — в свою очередь заметил Аршавин. — В принципе он как раз делал то, что хотел, — часто принимал мяч верхом и сбрасывал своим партнерам. А вот то, что ему ничего не дали сотворить в непосредственной близости от наших ворот, — заслуга нашей защиты. Тем более что Ибрагимович даже в этом матче подтвердил, что является игроком очень высокого класса. Партнеры, правда, помогали ему слабо, мяч в нужные точки не доставляли, а в одиночку справиться с насыщенной и плотной обороной крайне трудно. Мы как команда играли лучше команды Ибрагимовича — в этом ответ на поставленный вами вопрос.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Теперь слово самому Ибрагимовичу:

— Сегодняшний матч ваша команда отыграла просто здорово. Русские футболисты были быстрее, хитрее, удачливее — в общем, сильнее. У вас фантастический тренер, обладающий огромным опытом выступлений на самом высоком уровне. А какую игру он поставил сборной России! Признаться, мы не ожидали, что она сможет показать столь качественный футбол.

Россияне не повторили ошибок последних минут первого тайма. Концовку они провели ударно и должны были делать счет крупным.

Аршавин с центра поля выполнил проникающую передачу на Саенко, тот ворвался в штрафную и отпасовал на Павлюченко, который с 10 метров в касание послал мяч мимо цели. За минуту до финального свистка Мельберг ошибся в передаче, Зырянов в касание вывел Аршавина один на один с Исакссоном — вратарь спас шведов.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— В отборочном турнире наша команда выступала неровно, чередуя удачные матчи с неудачными. Теперь у нее входит в привычку играть так, как требуется на международном уровне, — подчеркнул на пресс-конференции Гус Хиддинк. — Нельзя дать гарантию, что она всегда сможет, как сегодня, контролировать ход борьбы, но, приезжая в сборную, футболисты должны помнить об определенных принципах и ценностях. Аршавин? Это — Игрок. Верткий, хитрый, умный. Правда, к турниру Аршавин подошел не в лучшей физической форме, поскольку играл в последнее время маловато, но я все-таки включил его в заявку, потому что это человек, который может обеспечить результат.

— Есть у Голландии повод побаиваться Россию в четвертьфинале?

— Этот вопрос надо задать голландцам. Будем стремиться играть в тот футбол, который показали сегодня, в который, по моему мнению, и надо играть.