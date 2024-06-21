Рангник построил мощную Австрию и приблизился к плей-офф! Польша практически обречена

Австрийцы выиграли ключевой матч группового турнира.

Ральф Рангник очень точно охарактеризовал цену матча в Берлине, назвав его игрой на выбывание. При наличии очевидных фаворитов в лице Франции и Нидерландов это было сражение за третье место, в котором ничья рассматривалась почти как гарантированный приговор. На финише группового турнира, конечно, можно и выиграть. Но скорее теоретически.

После стартовых неудач обе команды пошли на перестановки. Рангник поменял пару центральных защитников и сделал ставку на более очевидный дуэт в лице Траунера и Линхарта, а на острие атаки отправился Арнаутович. У поляков, которые рассчитывали на Левандовски в роли джокера, в нападении пару забившему голландцам Буксе составил Пентек. Когда-то ему прочили большое будущее в «Милане», но только сейчас он после творческого застоя перезагрузил карьеру и забил 17 мячей за турецкий «Трабзонспор».

Гернот Траунер открывает счет в матче. Фото Reuters

Ну а в центре первой голевой атаки оказались исключительно игроки обороны. Мвене, который после своего же вброса аута подобрал выбитый из штрафной мяч и навесил на ближнюю штангу, а также Траунер и поляк Давидович. Последний ко второму туру залечил травму, чему радовался Михал Пробеж, но из-под этого игрока в итоге забили. И такое развитие стоило признать логичным. «Белые орлы», которым удалось оставить приятное впечатление в игре с Нидерландами, первую четверть часа провели в обороне без каких-либо намеков на собственные атаки.

Мощная игра Австрии удивляла только тех, кто не видел ее в отборочном турнире и в Лиге наций. Во втором из этих турниров случился вылет в Лигу Б, но уже там были видны контуры обновленной команды. Разгром Хорватии (3:0) и ничья с отыгравшейся в концовке Францией (1:1) получились показательными, а отборочный цикл австрийцы прошли на одном дыхании, проиграв только Бельгии. Что до фирменного прессинга Рангника, то внедрить его в нечасто собирающейся сборной было проще в силу навыков исполнителей. Забитцер, Лаймер, Баумгартнер, Зайвальд — все прошли через клубы выстроенной тренером системы «РБ» («Зальцбург» и «Лейпциг»).

Кшиштоф Пентек (слева) отправляет мяч в ворота сборной Австрии. Фото Reuters

Сейчас Рангник на своем месте. Это не «Локомотив» и тем более не «МЮ». Не случайно Ральф не пошел в «Баварию», где ему обещали полное доверие, резкий рост зарплаты и широкие полномочия. Причем тренер подчеркивал: данное решение — не отказ мюнхенцам, а преданность Австрии. Единственное, чего (а точнее, кого) не хватает сейчас Рангнику, — травмированные лидеры Шлагер и Алаба.

И пусть универсал из «Реала» сейчас вместе с командой, на поле он не помощник. А Давид бы пригодился, когда поляки, ведомые Зелиньски, забрали инициативу и завершили интенсивный отрезок ответным голом Пентека. Так к перерыву установилось равновесие, которое не устраивало обе стороны, и с началом второго тайма начались перестановки. Оба тренера сменили по игроку в средней линии, но более интересные события были впереди.

Гол Кристофа Баумгартнера (второй слева) стал для Австрии победным. Фото Reuters

Они даже виделись тревожными для Австрии, так как появление у соперника пары свежих форвардов Левандовски — Свидерски совпало с вынужденной заменой Траунера, который весь сезон страдал из-за травм и суммарно пропустил более трех месяцев. А в итоге сработал совсем неочевидный ход Рангника, который много внимания уделяет просмотру игроков из австрийского чемпионата.

Один из внутренних продуктов — 23-летний Прасс из «Штурма» — всего через три минуты после выхода на поле пасом с фланга нашел перед штрафной Баумгартнера, а это — почти приговор. Хавбек «Лейпцига» забил за сборную в шести из семи последних матчей и стал первым австрийцем с голами на двух континентальных первенствах!

Марко Арнаутович празднует свой реализованный пенальти. Фото Reuters

Вскоре последовал контрольный выстрел. Выход Забитцера один на один, фол Щенсны и реализованный Арнаутовичем пенальти. Польша после второго поражения практически обречена, а такая Австрия еще побьется с Нидерландами на финише группового этапа.