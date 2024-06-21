Испанцы оформили выход в плей-офф.

При всем уважении к Хорватии и ее успехам на двух последних чемпионатах мира, встреча Испании и Италии — первая большая игра на этом турнире. Настоящая классика европейского футбола. Никто в истории Евро не играл между собой столь часто (8 раз). Кроме того, «Красная фурия» и «Скуадра адзурра» встретились между собой на пятом подряд турнире, и это не может надоесть. Тем более, их последние свидания непременно приходились на плей-офф.

Испания оказалась успешнее, лучше исполнив послематчевые 11-метровые в четевертьфинале-2008, и уничтожила соперника в битве за титул-2012 (4:0). Итальянцы ответили победой в 1/8 финала-2016 (2:0), а полуфинал трехлетней давности с дуэлью Доннаруммы и Унаи Симона в серии пенальти стал настоящим украшением турнира. Сейчас цена игры была вроде бы не такой высокой, но ее поднимали на другой уровень соперники по группе — Хорватия с ее невероятным багажом опыта и готовые покусать любого албанцы.

Обычно на крупных турнирах ничья после стартовой победы считается стратегически выгодным результатом. Здесь же — никаких гарантий. Проще выиграть и второй матч, избавив себя от нервотрепки в третьем туре. Такие мысли явно были у Луиса де ла Фуэнте, чья команда сразу помчалась вперед и едва — по примеру Албании — не огорошила итальянцев голом в первой же атаке. Спас Доннарумма, вытянув из-под перекладины удар Педри головой. А потом чемпионов откровенно простил не попавший в створ с нескольких метров Уильямс.

Нико Уильямс. Фото AFP

Вингер «Атлетика» на пару с Ямалем в первом тайме показали, как индивидуальные действия способны расшатывать оборону Италии. Можно описать это цифрами, упомянув семь на двоих удачных обводок против трех у всех остальных находившихся на поле игроков. А можно не жалеть эпитетов, и называть волшебством проход Ямаля через центр, после которого на ударной позиции оказался Мората. Но главное — дриблинг испанских вингеров идеально вписывался в командную игру, которой можно было наслаждаться.

Почти как во времена Иньесты и Хави. Об этом напоминали даже цифры, потому что так часто (9 раз) по итальянским воротам за первые 45 минут на крупных турнирах не били со времен великой «Красной фурии» на Евро-2008. Единственной же причиной нулей на табло был Доннарумма. Джиджи не смогли пробить ни Педри, ни Мората, ни пальнувший под планку с дальней дистанции парижский одноклубник Фабиан Руис.

Барелла, Жоржиньо — эти творческие игроки вынуждены были пахать в обороне, но и у них возникали огромные проблемы с выходом из-под образцового испанского прессинга. А первого — и неточного — удара итальянцев пришлось ждать до 45-й минуты. Лучано Спаллетти, который полностью повторил состав первого тура (с Италией такого не случалось 12 лет), пошел на изменения уже в перерыве. Вместо Жоржиньо и Фраттези выпустил Камбьязо и Кристанте.

Показательно первое действие полузащитника «Ромы» через 20 секунд (!) после выхода на поле — желтая карточка за удар по ногам Родри, который на пару с Руисом царил в центре и уже в первом тайме отдал 55 точных передач. Камбьязо же принес конкретную пользу, остановив летевший в пустой угол мяч. Не случись этого, можно было бы фиксировать нокаут, так как Италия к тому моменту уже пропустила. Вроде бы курьезно — после касания Доннаруммы и срезки Калафьори в собственные ворота (пятый автогол на турнире!). Но абсолютно закономерно, потому что в этой атаке Уильямс снова разобрался с Ди Лоренцо, а запутавший всех Мората демонстрировал, насколько быстрее были испанцы.

Джанлуиджи Доннарумма (сборная Италии). Фото Reuters

Час с небольшим Италия только защищалась. После — чуть подравняла игру. Отчасти — за счет замен (Спаллетти сделал еще две). Или в силу того, что отыграть полный матч во взятом испанцами темпе невозможно. Только с остротой у чемпиона были большие проблемы. Зато даже при относительно равной игре у «Красной фурии» было все: и острота в виде попадания Уильямса в перекладину, и эффективность прессинга, который почти сработал при уже традиционной ошибке Доннаруммы при игре ногами.

При этом он снова выручил, дважды не дав забить Айосе Пересу. А Испания и отзащищалась так же образцово, как и провела матч в целом. Пока наряду с Германией она выглядит лучшей командой турнира и может спокойно готовится к старту плей-офф. Италии же придется решать свою судьбу в непредсказуемом противостоянии с Хорватией.