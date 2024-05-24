Флориан Вирц: биография вундеркинда из «Байера»
Флориан Вирц
Дата рождения: 3 мая 2003 года
Место рождения: Пульхайм (Германия)
Вид спорта: футбол
Амплуа: полузащитник
Рост: 176 см
Игровой номер: 10 (17 в сборной)
Команда: «Байер»
Где родился и детские годы Вирца
Флориан Вирц родился в небольшом немецком городе Пульхайм. Мальчик с детства грезил футболом. Он пинал все что можно дома, а вечерами играл на поле или с друзьями, или с отцом.
«Я был одним из немногих, у кого дома не было PlayStation. Поэтому во время школьных каникул мне всегда приходилось заниматься чем-то другим. И тогда я больше всего любил играть в футбол», — рассказывал Вирц в одном из своих интервью.
В шестилетнем возрасте маленький Фло начал заниматься в скромной команде «Грюн-Вайс Браувайлер», где председателем клуба работал его отец Ханс-Йоахим Вирц. Уже через год молодой талант попал в академию «Кельна», где трудился на протяжении 10 лет. Перспективный хавбек показывал хорошие результаты в молодежной команде, но пробиться в основную у него не получалось.
И несмотря на то, что в начале 21-го века «Кельн», «Байер» и «Боруссия» из Менхенгладбаха договорились между собой не забирать друг у друга талантливых футболистов академии, Вирца это правило не коснулось. В 2020-м году Флориан перешел в молодежную команду «Байера» за 200 тысяч евро.
Талантливого немецкого игрока быстро заметили и крупные спонсоры. Так Вирц подписал контракт с Adidas.
Своими кумирами детства Фло называет Месси и Дембеле.
«У меня в комнате висело несколько плакатов с Лионелем Месси, Усманом Дембеле и Пьер-Эмериком Обамеянгом. Моя первая футбольная майка Месси со сборной Аргентины. Когда я был маленьким, он был лучшим игроком. Я смотрел видео с ним, был его поклонником, хотел играть так же хорошо, как он. Конечно, за это время я выработал собственный стиль игры. Но никто не может играть так, как Месси. У него своя манера футбола», — говорил Вирц в интервью Sky Sport Germany.
Футбольная карьера Флориана Вирца: клубы и сборная
«Байер»
Зимой 2020 года Вирц стал игроком «Байера». Первый матч в бундеслиге он провел 18 мая 2020-го против «Вердера». Флориан вышел в стартовом составе и стал самым молодым игроком в истории клуба из Леверкузена. На тот момент ему было 17 лет и 15 дней. 6 июня 2020-го полузащитник впервые отличился за новую команду в игре с «Баварией» и стал на тот момент самым молодым автором гола в истории бундеслиги (17 лет 34 дня). Правда, уже в декабре 2020 года его рекорд побил Юссуфа Мукоко из дортмундской «Боруссии» (16 лет и 29 дней).
13 марта 2022-го в матче чемпионата Германии против «Кельна» Фло получил разрыв передней крестообразной связки колена и на поле вернулся только зимой 2023 года.
В сезоне-2023/24 стал лидером и ключевым игроком «Байера», который установил рекордную серию из 51 матча без поражений. 14 апреля 2024 года хавбек оформил хет-трик в игре с «Вердером» (5:0), что позволило Леверкузену досрочно стать чемпионом Германии. Вирц стал первым игроком в истории бундеслиги, кому удалось забить три мяча в чемпионском матче своей команды.
После триумфального сезона в «Байере» к Вирцу проявляют интерес сразу несколько топ-клубов, среди которых «Реал», «Бавария» и «Манчестер Сити».
Сборная Германии
Вирц выступал за юношеские сборные Германии разных возрастов, также привлекался и в молодежную команду.
Первый вызов в основную сборную молодой игрок получил в марте 2021 года для подготовки к отборочному турниру ЧМ-2022. А сам дебют за главную команду Германии состоялся 2 сентября 2021 года в матче против сборной Лихтенштейна (2:0). На сам чемпионат мира Флориан не поехал, так как восстанавливался после разрыва «крестов».
Первым крупным турниром с бундестим для него станет чемпионат Европы-2024, который пройдет в Германии.
Достижения Флориана Вирца
Командные
«Байер»
-
Чемпион Германии (сезон-2023/24)
Сборная Германии (до 21 года)
-
Победитель молодежного чемпионата Европы (2021)
Личные достижения
-
Золотая медаль Фрица Вальтера как лучшему игроку до 17 лет (2020)
-
Золотая медаль Фрица Вальтера как лучшему игроку до 19 лет (2022)
-
Включен в состав символической команды сезона в бундеслиге (2021/22)
-
Включен в состав символической команды сезона в бундеслиге по мнению VDV (2021/22)
-
Игрок месяца в Бундеслиге (сентябрь-2021, октябрь-2023, декабрь-2023, февраль-2024).
Сколько зарабатывает Вирц
Вирц получает в «Байере» 2,7 миллиона евро в год.
По данным Transfermarkt на весну 2024 года, рыночная стоимость хавбека оценивается в 110 миллионов евро.
Личная жизнь Флориана Вирца
Немецкие СМИ пишут, что футболист уже два года встречается с девушкой по имени Алия. Однако официальных подтверждений, что у них отношения, нет. Парочку лишь один раз засняли вместе на одном футбольном матче. Дело в том, что Вирц ведет достаточно закрытый образ жизни. В своих социальных сетях публикует в основном только фотографии с матчей.
Известно, что лучшим другом Вирца является немецкий футболист Джамал Мусиала из «Баварии».
«У нас действительно хорошая связь, и мы очень хорошо ладим — даже вне поля. Из-за большого количества игр мы не можем так часто встречаться лично, но чаще разговариваем по телефону и обмениваемся текстовыми сообщениями о том, как мы можем улучшить нашу игру», — говорил Фло о дружбе с Мусиалой.
Социальные сети
-
Instagram* (* Соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).