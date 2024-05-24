Флориан Вирц: биография вундеркинда из «Байера»

История молодого таланта сборной Германии.

Флориан Вирц

Дата рождения: 3 мая 2003 года

Место рождения: Пульхайм (Германия)

Вид спорта: футбол

Амплуа: полузащитник

Рост: 176 см

Игровой номер: 10 (17 в сборной)

Команда: «Байер»

Где родился и детские годы Вирца

Флориан Вирц родился в небольшом немецком городе Пульхайм. Мальчик с детства грезил футболом. Он пинал все что можно дома, а вечерами играл на поле или с друзьями, или с отцом.

«Я был одним из немногих, у кого дома не было PlayStation. Поэтому во время школьных каникул мне всегда приходилось заниматься чем-то другим. И тогда я больше всего любил играть в футбол», — рассказывал Вирц в одном из своих интервью.

В шестилетнем возрасте маленький Фло начал заниматься в скромной команде «Грюн-Вайс Браувайлер», где председателем клуба работал его отец Ханс-Йоахим Вирц. Уже через год молодой талант попал в академию «Кельна», где трудился на протяжении 10 лет. Перспективный хавбек показывал хорошие результаты в молодежной команде, но пробиться в основную у него не получалось.

И несмотря на то, что в начале 21-го века «Кельн», «Байер» и «Боруссия» из Менхенгладбаха договорились между собой не забирать друг у друга талантливых футболистов академии, Вирца это правило не коснулось. В 2020-м году Флориан перешел в молодежную команду «Байера» за 200 тысяч евро.

Талантливого немецкого игрока быстро заметили и крупные спонсоры. Так Вирц подписал контракт с Adidas.

Своими кумирами детства Фло называет Месси и Дембеле.

«У меня в комнате висело несколько плакатов с Лионелем Месси, Усманом Дембеле и Пьер-Эмериком Обамеянгом. Моя первая футбольная майка Месси со сборной Аргентины. Когда я был маленьким, он был лучшим игроком. Я смотрел видео с ним, был его поклонником, хотел играть так же хорошо, как он. Конечно, за это время я выработал собственный стиль игры. Но никто не может играть так, как Месси. У него своя манера футбола», — говорил Вирц в интервью Sky Sport Germany.

Флориан Вирц в «Кельне». 2019 год. Фото Global Look Press

Футбольная карьера Флориана Вирца: клубы и сборная

«Байер»

Зимой 2020 года Вирц стал игроком «Байера». Первый матч в бундеслиге он провел 18 мая 2020-го против «Вердера». Флориан вышел в стартовом составе и стал самым молодым игроком в истории клуба из Леверкузена. На тот момент ему было 17 лет и 15 дней. 6 июня 2020-го полузащитник впервые отличился за новую команду в игре с «Баварией» и стал на тот момент самым молодым автором гола в истории бундеслиги (17 лет 34 дня). Правда, уже в декабре 2020 года его рекорд побил Юссуфа Мукоко из дортмундской «Боруссии» (16 лет и 29 дней).

13 марта 2022-го в матче чемпионата Германии против «Кельна» Фло получил разрыв передней крестообразной связки колена и на поле вернулся только зимой 2023 года.

В сезоне-2023/24 стал лидером и ключевым игроком «Байера», который установил рекордную серию из 51 матча без поражений. 14 апреля 2024 года хавбек оформил хет-трик в игре с «Вердером» (5:0), что позволило Леверкузену досрочно стать чемпионом Германии. Вирц стал первым игроком в истории бундеслиги, кому удалось забить три мяча в чемпионском матче своей команды.

После триумфального сезона в «Байере» к Вирцу проявляют интерес сразу несколько топ-клубов, среди которых «Реал», «Бавария» и «Манчестер Сити».

Сборная Германии

Вирц выступал за юношеские сборные Германии разных возрастов, также привлекался и в молодежную команду.

Первый вызов в основную сборную молодой игрок получил в марте 2021 года для подготовки к отборочному турниру ЧМ-2022. А сам дебют за главную команду Германии состоялся 2 сентября 2021 года в матче против сборной Лихтенштейна (2:0). На сам чемпионат мира Флориан не поехал, так как восстанавливался после разрыва «крестов».

Первым крупным турниром с бундестим для него станет чемпионат Европы-2024, который пройдет в Германии.

Флориан Вирц в сборной Германии. Фото Global Look Press

Достижения Флориана Вирца

Командные

«Байер»

Чемпион Германии (сезон-2023/24)

Сборная Германии (до 21 года)

Победитель молодежного чемпионата Европы (2021)

Личные достижения

Золотая медаль Фрица Вальтера как лучшему игроку до 17 лет (2020)

Золотая медаль Фрица Вальтера как лучшему игроку до 19 лет (2022)

Включен в состав символической команды сезона в бундеслиге (2021/22)

Включен в состав символической команды сезона в бундеслиге по мнению VDV (2021/22)

Игрок месяца в Бундеслиге (сентябрь-2021, октябрь-2023, декабрь-2023, февраль-2024).

Флориан Вирц с партнерами по «Байеру» празднует победу в чемпионате Германии. 2024 год. Фото Global Look Press

Сколько зарабатывает Вирц

Вирц получает в «Байере» 2,7 миллиона евро в год.

По данным Transfermarkt на весну 2024 года, рыночная стоимость хавбека оценивается в 110 миллионов евро.

Личная жизнь Флориана Вирца

Немецкие СМИ пишут, что футболист уже два года встречается с девушкой по имени Алия. Однако официальных подтверждений, что у них отношения, нет. Парочку лишь один раз засняли вместе на одном футбольном матче. Дело в том, что Вирц ведет достаточно закрытый образ жизни. В своих социальных сетях публикует в основном только фотографии с матчей.

Известно, что лучшим другом Вирца является немецкий футболист Джамал Мусиала из «Баварии».

«У нас действительно хорошая связь, и мы очень хорошо ладим — даже вне поля. Из-за большого количества игр мы не можем так часто встречаться лично, но чаще разговариваем по телефону и обмениваемся текстовыми сообщениями о том, как мы можем улучшить нашу игру», — говорил Фло о дружбе с Мусиалой.

Джамал Мусиала и Флориан Вирц в сборной Германии. Фото Global Look Press

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