Рафаэл Леау: биография «нового» Роналду в сборной Португалии

История молодого гения из Португалии.

Рафаэл Леау

Дата рождения: 10 июня 1999 года

Место рождения: Алмада (Португалия)

Вид спорта: футбол

Амплуа: нападающий

Рост: 188 см

Игровой номер: 7

Команда: «Милан»

Где родился и детские годы Леау

Рафаэл Алешандре да Консейсан Леау, наиболее известный как просто Рафаэл Леау, родился в португальском городе Алмады, который расположен напротив Лиссабона. Именно там находится знаменитая статуя Христа (Кришту Рей). Леау вырос в многодетной семье: у него четыре брата и две сестры. Леау португалец, но имеет ангольское происхождение.

Рафаэл начал заниматься футболом в девять лет. Сначала он тренировался в академии «Амора», а затем попал в престижную школу «Спортинга». Как признавался сам спортсмен, дисциплина и родительский контроль помогли ему стать профессионалом.

«Мое детство прошло в проблемном квартале. Вокруг было много не очень хороших вещей. У меня было немало друзей, которые могли добиться больше, чем я. Однако у них не нашлось строгого отца или матери, которые воспитывали и не позволяли пересекать определенные линии. Мне повезло», — рассказывал футболист.

Кумирами юного Леау были швед Златан Ибрагимович, бразилец Роналдиньо и, конечно, звездный португалец Криштиану Роналду.

Рафаэл Леау в «Спортинге». 2018 год. Фото Global Look Press

Футбольная карьера Леау: клубы и сборная

« Спортинг »

После академии «Спортинга» Леау попал в молодежную команду. Его дебют во второй лиге Португалии за дубль «львов» состоялся 21 мая 2017 года в игре против «Браги». А 11 февраля 2018 года он уже провел свой первый матч в чемпионате Португалии в основной команде, «Спортинг» тогда встречался с «Фейренсе». 2 марта в матче против «Порту» молодой нападающий отметился голом.

Правда, в «Спортинге» форвард играл совсем немного. Техничным молодым футболистом сразу же заинтересовались европейские клубы.

«Лилль»

Летом 2018 года португалец стал игроком французского «Лилля», куда перешел на правах свободного агента.

Дебют в лиге 1 состоялся 30 сентября в игре с «Марселем». 27 октября в матче с «Каном» Леау забил свой первый гол во Франции.

В «Лилле» форвард тоже не задержался. Несмотря на пятилетний контракт, Леау отыграл всего один сезон, в котором провел 26 матчей и забил восемь голов. Перспективного футболиста решил приобрести «Милан» и сделал ему выгодное предложение.

Рафаэл Леау в «Лилле». 2018 год. Фото Global Look Press

« Милан »

Летом 2019 года Рафаэл перешел в «Милан» за 35 миллионов евро и стал основным игроком. 20 декабря 2020 года португальский форвард забил гол на 7-й секунде матча с «Сассуоло», тем самым установив рекорд серии А.

Также Леау стал пятым португальцем после Криштиану Роналду, Руя Барруша, Руя Кошты и Бето, кому удалось забить десять и более голов за сезон в чемпионате Италии. При этом он единственный, кто сделал это в возрасте до 23 лет.

За пять сезонов в «Милане» Рафаэл уже провел более 190 матчей и забил почти 50 голов.

Сборная Португалии

Леау вместе с юношеской сборной Португалии завоевал серебряные медали Евро-2017, а в 2019-м выиграл чемпионат Европы в Азербайджане.

В составе молодежной команды он ездил на Евро-2019 в Польшу и Евро-2021 в Венгрии и Словении.

В главной национальной команде игрок «Милана» дебютировал 9 октября 2021 года в товарищеском матче со сборной Катара (3:0). Во втором тайме он вышел на замену Криштиану Роналду.

Впервые на крупном турнире со сборной Португалии Рафаэл сыграет на Евро-2024.

Криштиану Роналду, Жоау Мариу и Рафаэл Леау в сборной Португалии. Фото Global Look Press

Достижения

Командные достижения

«Милан»

Чемпион Италии (сезон-2021/22)

Сборная Португалии (до 17 лет)

Победитель чемпионата Европы U17 (2016)

Сборная Португалии (до 19 лет)

Серебряный призер чемпионата Европы U-19 (2017)

Личные достижения

Футболист года в Италии (2021/22)

Самый ценный игрок Серии А (2021/22)

Рафаэл Леау в «Милане». Фото Global Look Press

Сколько зарабатывает Леау

Рафаэл Леау получает самую высокую зарплату в «Милане». Его годовой оклад после уплаты налогов равен 5 миллионам евро. По новому контракту сумма отступных составляет 175 миллионов евро.

По данным Transfermarkt на весну 2024 года, рыночная стоимость Леау оценивается в 90 миллионов евро.

Рафаэл Леау. Фото Global Look Press

Личная жизнь Рафаэла Леау

Насколько известно, сердце португальского футболиста свободно. Летом 2022 года он расстался со своей девушкой Деборой Рейс, с которой состоял в длительных отношениях, и после этого так ни с кем и не сошелся. Детей у него пока нет.

Леау — большой фанат татуировок. Обе его руки украшены разными рисунками. Есть даже изображение известного ямайского музыканта Боба Марли.

Помимо футбола Рафаэл много времени уделяет рэпу. Спортсмен выпускает песни и альбомы под псевдонимом Way45. Он сам пишет тексты и записывает их на студии, которую обустроил у себя дома.

«Когда я был маленьким, в моем доме всегда звучала музыка. Мой дядя был диджеем, отец тоже пел. Как будто все вокруг меня было связано с музыкой. Я постоянно слушал хип-хоп, и особенно мне нравились треки о взрослении на улицах. Я всегда хотел заниматься музыкой. Это позволяет мне выразить себя, потому что в обычной жизни я достаточно застенчивый человек. Не всегда показываю эмоции и чувства, но через музыку могу это сделать. Для меня это как другой мир», — рассказал футболист.

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