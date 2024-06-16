Черышев: «Я удивился, что Испания отдала инициативу Хорватии»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев, ранее игравший и работавший в Испании, отреагировал на победу сборной Испании над Хорватией в матче группового турнира чемпионата Европы (3:0).

«Мы уже перечисляли много команд, которые будут претендовать на победу. Конечно, это в первую очередь сборные Англии, Франции и Германии. Итальянцы вчера тоже показали хорошую игру. Видно, что футболисты много работали над стандартами. Сборная Испании тоже входит в число фаворитов турнира. Мне понравилось, что вчера показали испанцы в матче с хорватами. Я очень удивился, что Испания отдала инициативу сборной Хорватии и грамотно контраковала. Тактика Испании во вчерашней игре — это большой сюрприз», — приводит Metaratings.ru.

Финальная часть чемпионата Европы-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Всего в турнире принимают участие 24 сборные. Испания и Хорватия играют в одной группе с Италией и Албанией.