Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 22:24

Дркушич — о ничьей с Данией: «Сборная Словении получила результат, на который можно опираться»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник сборной Словении и «Сочи» Ваня Дркушич поделился мнением о ничьей в матче группового турнира Евро-2024 против Дании (1:1).

«Это была моя первая игра на крупном турнире, и я поначалу немного нервничал, но благодаря поддержке наших болельщиков все прошло легко. Наша самая большая сила — это атмосфера в команде и то, насколько мы связаны. Мы показали это сегодня и получили результат, на который можно опираться», — приводит слова Дркушича официальный сайт УЕФА.

В следующем матче Словения в группе C 20 июня сыграет с Сербией, Дания в этот же день встретится с Англией.

Евро-2024
Сборная Дании по футболу
Сборная Словении по футболу
Ваня Дркушич
0
Читайте также
Албанские фанаты устроили беспорядки на стадионе и улицах Германии
Мнения российских спортсменов об Играх БРИКС разделились
Ликвидированных в ростовском СИЗО захватчиков похоронят тайно
«Это уже было в истории человечества: черепа мерили, мочки ушей». МОК не дал сильнейшим борцам России допуск на Олимпиаду-2024
Зарубежные СМИ констатировали нулевые итоги «саммита мира» в Швейцарии
«Кухня на районе» приостановила работу приложения после случаев отравления салатом
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Смородская: «Пропущенный гол Доннаруммы? У всех такое бывает»
Игнатьев: «Команду Германии выделил бы на фоне остальных по первым играм Евро»
Колосков: «Чемпионат мира — это тот же Евро, только с Бразилией и Аргентиной»
Сербия — Англия: Беллингем открыл счет. Онлайн-трансляция матча Евро-2024
Кумана высмеяли и сравнили с Левом — поковырял в носу и облизал палец. Но у Роналда были на то причины
Сербия — Англия: Беллингем открыл счет в матче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатьев: «Команду Германии выделил бы на фоне остальных по первым играм Евро»

Смородская: «Пропущенный гол Доннаруммы? У всех такое бывает»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости