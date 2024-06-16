Игнатьев: «Команду Германии выделил бы на фоне остальных по первым играм Евро»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев признался, что на него произвела впечатление игра сборной Германии на Евро-2024.

«Мне очень понравилась сборная Германии в первом матче турнира — против Шотландии. Как они выстроились тактически, сколько продемонстрировали прессинга индивидуального и группового, как выбегали в атаки — это заслуживает самых громких комплиментов.

Отдельная строка — действия в этом механизме Тони Крооса, лидера сборной Германии. Дело не в том, что сделал 102 передачи, и 101 из них дошла до адресата. Как он делал эти передачи и для чего, зачем и почему, как собирал вокруг себя соперников, за счет коротких пасов, и из этой кучи находил острое продолжение атаки — вот что обратило на себя внимание. Шотландцы застывали на месте как в немой сцене. За такими игроками приятно наблюдать. И в целом команду Германии выделил бы на фоне остальных по первым играм Евро — слаженная, мощная, организованная», — сказал Игнатьев «РБ Спорт».

В первом матче хозяева турнира разгромили Шотландию со счетом 5:1. Также в группу А попали Швейцария и Венгрия.