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Колосков: «Чемпионат мира — это тот же Евро, только с Бразилией и Аргентиной»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что нельзя сравнивать чемпионат мира и Евро между собой.

«И на чемпионате мира, и на чемпионате Европы тяжело играть. Везде играют сильнейшие сборные. Чемпионат мира — это тот же Евро, только с Бразилией и Аргентиной. Может выстрелить Марокко или Гана. Надо исходить из групп и сетки турнира. Если попадаешь в тяжелую группу на Евро, а на мундиале в легкую, это не значит, что чемпионат мира слабее. Евро и чемпионат мира нельзя сравнивать», — сказал Колосков «РБ Спорт».

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Ранее Лионель Месси заявил, что все хотят стать чемпионами мира, а не Европы.

Источник: РБ Спорт
Лионель Месси
Евро-2024
Вячеслав Колосков
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