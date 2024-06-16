Быстров: «Я — русский. Откуда мне знать, что там публикуют эти британцы!»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров отреагировал на взлет популярности российских футболистов в соцсетях.

«Я — русский. Откуда мне знать, что там публикуют эти британцы! Скучают по сборной России на Евро? Мне все равно», — сказал Быстров Sport24.

Ранее в соцсетях огромное количество просмотров и лайков собрали посты с комплиментами в адрес российской национальной команды, пропускающей Евро-2024.