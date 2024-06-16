Орещук: «Буду болеть за выход сербов из группы»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о перспективах сборной Сербии на Евро-2024.

«Дай бог, чтобы наши братья вышли из группы. Буду болеть за это. А так, тяжело им будет. В матче с Англией, думаю, шансов у них нет — у англичан немножко другой футбол. Но за выход из группы сербы должны побороться», — сказал Орещук Vprognoze.ru.

Сербы попали в группу C, где сыграют со сборными Англии, Дании и Словении. Первый матч против англичан пройдет 16 июня и начнется в 22.00 мск.