Кек — о ничьей с Данией: «Два тайма были очень разными, результат справедлив»

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Дании (1:1).

«Когда болельщики помогают тебе таким образом, когда ты видишь столько улыбающихся лиц в течение дня, когда даже болельщики соперников проявляют к тебе уважение, я счастлив быть частью этого зрелища. Я благодарю их всех. Два тайма были очень разными, и я считаю, что результат справедлив. Мы проявили к ним слишком много уважения в первом тайме, а затем нам удалось освободиться от этого, и наша игра выглядела намного лучше. Мы играли против очень хорошей команды, но, думаю, мы поступили наивно после того, как пропустили.

Многие из моих футболистов никогда не играли на таких крупных соревнованиях. Когда мы увидели, что сегодня что-то возможно, они начали играть. Я думаю, мы научимся этому. Когда команда проведет свой второй или третий крупный турнир, она с самого начала будет намного сильнее», — приводит слова Кека официальный сайт УЕФА.

В следующем матче Словения в группе C 20 июня сыграет с Сербией, Дания в этот же день встретится с Англией.