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В матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 против Дании сборная Англии оступилась — 1:1. Один из лидеров британской команды Джуд Беллингем на этот раз сыграл хуже, чем в стартовом туре чемпионата, когда он забил единственный мяч в ворота Сербии.

К персоне Беллингема в Англии сейчас приковано громадное внимание — там небеспричинно считают, что Джуд приведет сборную к долгожданным трофеям. Хавбека «Реала» обожают, но у популярности, как известно, есть и темная сторона — излишнее внимание к личной жизни.

В день игры Беллингем стал центральной фигурой статьи таблоида Daily Mail, чья специализация — околоспортивные новости. Источник выпустил текст, в котором поставил под серьезное сомнение тот факт, что 10-й номер сборной действительно встречается с нидерландской моделью Лорой Селией Валк.

Лора Селия Валк. Фото Соцсети

Об отношениях между англичанином и голландкой стало известно весной: газета The Sun сообщила, что Беллингем неоднократно приглашал ее на свидания в свой испанский дом. Лора не скрывала связь со звездой в беседах с ближайшим окружением, в том числе с визажистами и стилистами. Сообщалось, что 31 марта Валк видели на трибунах «Сантьяго Бернабеу», откуда она наблюдала за матчем «Реала» Беллингема с «Атлетиком».

Но издание Daily Mail провело расследование, по итогам которого усомнилось в достоверности романа между футболистом и моделью. Таблоид предполагает, что все это — пиар-ход, запущенный владельцем компании по производству одежды Pretty Little Thing, где работает Валк.

Источник Daily Mail, близкий к этой фирме, рассказал, что, когда начальство узнало о знакомстве Лоры с Джудом, с газетой сразу связался сотрудник компании. «Это был один из тех слухов, от которых все пошло, — поясняет источник. — И, похоже, в нем нет ничего особенного. Но после этой утечки о Pretty Little Thing узнали многие. История об отношениях Лоры и Джуда распространилась повсюду. Это было очень умно. Мир ждет, когда они покажутся вместе, но не похоже, что это произойдет. Кажется, она занимается своими делами в Париже и тоже весело проводит время».

Джуд Беллингем. Фото Global Look Press

Последняя фраза — ключевая в расследовании Daily Mail. Согласно публикациям Лоры в соцсетях, она уже примерно неделю находится в столице Франции и даже не думает приезжать в Германию, где сейчас играет ее предполагаемый возлюбленный. Кроме того, ни в одном источнике нет их совместной фотографии. Даже вездесущие британские и испанские папарацци до сих пор не видели Валк и Беллингема вместе! А еще, как утверждает тот же источник, полузащитник сборной Англии до сих пор сидит в местном приложении знакомств Raya.

Ранее Джуд встречался с моделью Асантевой Читти и американской звездой TikTok Азрой Миан. Но сейчас, вероятно, сердце Джуда все-таки свободно. А думать об отношениях он будет уже после Евро-2024.