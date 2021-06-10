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Мбаппе, Криштиану или Левандовски? Кому достанется «Золотая бутса» Евро-2020?

Леонид Александров
Леонид Александров
Корреспондент
Сегодня, 10:00
Кильян Мбаппе, Криштиану Роналду, Роберт Левандовски (слева направо).
Кильян Мбаппе, Криштиану Роналду, Роберт Левандовски (слева направо).
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Кильян Мбаппе (Франция)

На чемпионат мира-2018 в России 19-летний на тот момент Мбаппе стал лучшим молодым игроком турнира и забил 4 мяча, включая гол хорватам в финале. За три прошедших с тех пор года Мбаппе отлично проявил себя на клубном уровне, забив больше сотни мячей, и был близок к победе в Лиге чемпионов. В сборной окрепший форвард «ПСЖ» стал еще более значимой фигурой, чем был на ЧМ-2018. Его команда будет претендовать на победу, то есть сыграет много матчей. Если французы выиграют Евро-2020, то с большой вероятностью лучшим бомбардиром турнира станет именно Мбаппе.

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Харри Кейн (Англия)

Еще один герой российского мундиаля — капитан сборной Англии. В 2018 году нападающему «Тоттенхэма» помогли стать лучшим бомбардиром турнира слабые сборные Панамы и Туниса, которым Кейн отгрузил пятерку. В плей-офф англичанин забил лишь однажды, поразив ворота Колумбии с пенальти. Англичане, как и французы, находятся в числе главных фаворитов Евро-2020. Голы Кейна необходимы сборной «Трех львов» для победы на турнире. В этот раз соперники по группе будут сильнее, чем на ЧМ-2018, а если Кейн хочет стать главным голеадором, то обойтись одним мячом в играх на выбывание не получится.

Антуан Гризманн (Франция)

Гризманн — самый недооцененный представитель этого списка. Пять лет назад кудрявый француз стал лучшим бомбардиром Евро-2016, забив 6 мячей. На чемпионате мира-2018 в России он тоже не подкачал, отличившись 4 раза, как и его партнер по нападению Мбаппе. Гризманн стал меньше забивать на клубном уровне, но дело больше в психологических проблемах, нежели в нехватке мастерства. В сборной он держит марку, несмотря на все сложности в «Барселоне». Гризманн до сих пор невероятно опасен, тем более что соперники французов будут уделять больше внимания Мбаппе и вернувшемуся в национальную команду Кариму Бензема.

2016 год. Криштиану Роналду.Чемпион без побед и самая равная группа в истории. Как выйти в плей-офф Евро с третьего места

Криштиану Роналду (Португалия)

Не стоит лишний раз объяснять, почему Криштиану — кандидат на «Золотую бутсу» Евро-2020. Несмотря на возраст (36 лет) и россыпь звезд в нападении сборной Португалии, именно Роналду — все еще главное действующее лицо в стане действующих чемпионов Европы. Португалец, наряду с Мишелем Платини, является лучшим бомбардиром в истории Евро (9 голов), но он ни разу не становился самым результативным на одном отдельно взятом турнире. Когда это делать, если не сейчас?

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Роберт Левандовски (Польша)

Сборную Польши нельзя отнести к фаворитам Евро-2020, но Левандовски в последние несколько лет доказывает, что он способен забить 6-7 мячей за 2-3 матча, чего определенно хватит для «Золотой бутсы». Ассистенты в польской команде слабее, чем в «Баварии», но 32-летний нападающий способен создавать голы из ничего. Что касается турнирных перспектив поляков, то команда должна выходить в плей-офф, а там посмотрим, что сотворит Левандовски.

Ромелу Лукаку (Бельгия)

Лучший игрок серии А минувшего сезона нацелен наконец взять титул и со сборной. В свои 28 лет Лукаку с огромным отрывом является лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии. У него 60 голов в 93 матчах, то есть нападающий забивает примерно 2 мяча в 3 играх. Не стоит сомневаться в запредельной мотивации Лукаку и всей сборной Бельгии. Подопечные Роберто Мартинеса едут на Евро-2020 только за победой и должны сыграть 6-7 матчей, что повышает шансы Лукаку на «Золотую бутсу».

Чиро Иммобиле (Италия)

У сборной Италии к чемпионату Европы подобралось неплохое поколение, но вот с центрфорвардами дела обстоят не очень. Вся надежда — на 31-летнего Чиро Иммобиле. Нападающий «Лацио» второй сезон подряд отлично себя проявляет на клубном уровне. Но в сборной забивает не очень много. Из 37 мячей итальянцев в отборе на Евро-2020 Иммобиле настрелял лишь три. Финальный турнир — отличное время, чтобы наверстать упущенное. Итальянцы считаются теневыми фаворитами, а в таких командах многое зависит от хорошей формы лидеров.

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