Помощник Президента РФ, член попечительского совета РФС Игорь Левитин накануне старта чемпионата Европы ответил на вопросы «СЭ».

О заседании попечительского совета РФС

— Обсуждали развитие детско-юношеского футбола. Считаю, что если взять спортивные федерации, то футбол и хоккей — это те федерации, которые можно поставить в пример по развитию детско-юношеского спорта. Не потому что у них много денег, а потому что выстроена система взаимоотношений с субъектами Российской Федерации. Мы обязательно попросим их, чтобы они рассказали, как у них устроена система детско-юношеского спорта, на совете по спорту при президенте.

Об эффективности системы детско-юношеского футбола

— Все связано с регламентами и нормативами. Будет очень важный совет по спорту при президенте о развитии массового спорта и детского спорта, именно спорта в школе. Есть проблема взаимодействия различных федеральных органов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации. Но, на мой взгляд, мы нашли хорошее решение. Практически закончили его согласование, президенту уже о нем доложено. Футбол здесь может быть как пример того, как необходимо это выстраивать.

О готовности России к Евро

— Санкт-Петербург сделал все для того, чтобы принять этот турнир. Взяли три дополнительных матча. Правительство Российской Федерации, город сделали все, чтобы повторить успех прошедшего чемпионата мира по футболу. Думаю, это будет на таком же уровне.

О недопуск е российских болельщиков в Данию

— Это регламент, который установлен каждой страной отдельно, УЕФА на это пошел. Есть требование по минимальному допуску зрителей — 25 процентов от вместимости стадиона. А приглашать иностранных зрителей или нет — это уже на усмотрение каждой страны. Россия пригласила болельщиков из других стран. Венгрия вообще разрешила 100-процентную заполняемость на стадионе в Будапеште. У каждой страны свои правила и ограничения. Считаю, что по подготовке к турниру мы выполнили все мероприятия, которые были заложены в оргкомитете.

Ожидания от выступления сборной

— Я не про результат, а про организацию. Считаю, что организация будет хорошая. А спорт есть спорт.