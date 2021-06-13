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«Пропустили из ничего, и вся игра начала ломаться». Пресс-конференция Черчесова и Мартинеса

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 02:00
Санкт-Петербург
12 июня. Санкт-Петербург. Бельгия — Россия — 3:0. Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
12 июня. Санкт-Петербург. Бельгия — Россия — 3:0. Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Слова тренеров после матча Бельгия — Россия

Сборная России в стартовом матче чемпионата Европы проиграла команде Бельгии со счетом 0:3. После игры на вопросы журналистов ответили главные тренеры — Станислав Черчесов и Роберто Мартинес.

12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. 10-я минута. Ромелу Лукаку открывает счет.Чуда не произошло. Бельгия одержала легкую победу над Россией

— По результату говорить нечего, на табло все написано, — сказал Черчесов. — Начали игру так, как планировали — достаточно компактно. Пропущенный мяч из ничего повлиял на содержание игры и моральное состояние. И это мне не понравилось: матч продолжался дальше, надо было переламывать игру. Во втором тайме сделали замены, поменяли систему. Начали играть компактнее, но не смогли создать реальных моментов. В первом тайме было несколько опасных стандартов. По большому счету, бельгийцы перекрыли все зоны и не дали нам сыграть.

— Создаст ли дополнительное давление победа финнов над датчанами?

— Никакого давления нет. В первом матче мы, к сожалению, не сыграли так, как планировали. Хотели большего — как по игре, так и по результату. Ждем финнов в среду, этот матч многое для нас решает. Турнир одним матчем в группе не заканчивается. Будем делать все, чтобы выиграть у финнов.

— Чем обусловлена обратная замена Черышева?

— С одной стороны, он не попал в игру. С другой стороны, нам надо было менять систему. В этой системе мы поставили его под Дзюбу, что для него непривычно. Дали ему немного освоиться. Когда увидели, что не все получается, выпустили Миранчука. Вчера мы с ним разговаривали, он знал, что мы задействуем его в игре. Он хорошо вышел и принес нам пользу. Другое дело, что там был опасный штрафной. Было бы неплохо, если бы он забил.

— Ваши игроки не встали на колено перед игрой. Как вы на это отреагировали? Были ли какие-то разговоры на этот счет перед игрой?

— Со мной никакой коммуникации по этой теме не было. Этот вопрос к футболу не относится.

— Схема на первый тайм всех удивила. Почему сыграли с четырьмя защитниками? Выбор Зобнина и Кузяева обусловлен тем объемом, который они делают?

— В какой-то степени вы правы. Есть ответ, который я пока давать не хочу. Турнир продолжается, мы делаем свою работу. Выбрали эту систему. Она работала, но пропустили из ничего, и все начало ломаться. Сложно отобрать мяч у Бельгии, когда она ведет в счете.

— Почему игроки морально подсели после первого пропущенного гола? Как будете возвращать силу духа команды?

— Силу духа мы возвращали в перерыве. Когда пропускаешь из ничего, есть маленькое расстройство. Сами попали в ситуацию, будем из нее выходить.

12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. Антон Шунин пропустил три мяча от&nbsp;бельгийцев.
12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. Ромелу Лукаку дважды поразил ворота сборной России.«Лукаку — не прямо вау. Россия в первые 20 минут играла хорошо». Что говорили сборники после Бельгии

Роберто Мартинес: «Сборная России хорошая с точки зрения тактики»

— Вас удивило, что соперник с первых минут играл в четыре защитника? — вопрос главному тренеру сборной Бельгии.

— Мы встречались со сборной России три раза и знаем, что она может играть в четыре защитника. Мы были к этому готовы, для нас это не стало сюрпризом. Мы знаем, насколько опасна сборная России. У нее есть Дзюба и другие игроки. Они могли создать нам настоящие проблемы. Мы знаем, насколько хороша сборная России с точки зрения тактики.

— Что думаете о ситуации с Эриксеном?

— Это печальный момент. Мы смотрели матч в прямом эфире, а через несколько минут после случившегося должны были идти на командное собрание. Конечно, это было последнее, о чем хотелось говорить. Это шок, некоторые игроки очень переживали и были в слезах. С Кристианом вместе играли Фертонген, Алдервейрелд, а Лукаку играет сейчас... Наши мысли с Кристианом, желаем ему скорейшего выздоровления. Это был реально сложный момент для всех.

— Что с Кастанем, который в первом тайме столкнулся с Кузяевым?

— У него двойной перелом. Думаю, больше мы его на Евро не увидим.

— Стадион свистел, когда сборная Бельгии встала на колено. Что думаете об этом?

— Мы фокусировались на нашей игре. Реакции бывают разные, ничего нового. Самая главная реакция — когда наши болельщики стали петь гимн. Мы не думали, что наших фанатов будет так много, но было приятно слышать их.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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