«Пропустили из ничего, и вся игра начала ломаться». Пресс-конференция Черчесова и Мартинеса

Слова тренеров после матча Бельгия — Россия

Сборная России в стартовом матче чемпионата Европы проиграла команде Бельгии со счетом 0:3. После игры на вопросы журналистов ответили главные тренеры — Станислав Черчесов и Роберто Мартинес.

— По результату говорить нечего, на табло все написано, — сказал Черчесов. — Начали игру так, как планировали — достаточно компактно. Пропущенный мяч из ничего повлиял на содержание игры и моральное состояние. И это мне не понравилось: матч продолжался дальше, надо было переламывать игру. Во втором тайме сделали замены, поменяли систему. Начали играть компактнее, но не смогли создать реальных моментов. В первом тайме было несколько опасных стандартов. По большому счету, бельгийцы перекрыли все зоны и не дали нам сыграть.

— Создаст ли дополнительное давление победа финнов над датчанами?

— Никакого давления нет. В первом матче мы, к сожалению, не сыграли так, как планировали. Хотели большего — как по игре, так и по результату. Ждем финнов в среду, этот матч многое для нас решает. Турнир одним матчем в группе не заканчивается. Будем делать все, чтобы выиграть у финнов.

— Чем обусловлена обратная замена Черышева?

— С одной стороны, он не попал в игру. С другой стороны, нам надо было менять систему. В этой системе мы поставили его под Дзюбу, что для него непривычно. Дали ему немного освоиться. Когда увидели, что не все получается, выпустили Миранчука. Вчера мы с ним разговаривали, он знал, что мы задействуем его в игре. Он хорошо вышел и принес нам пользу. Другое дело, что там был опасный штрафной. Было бы неплохо, если бы он забил.

— Ваши игроки не встали на колено перед игрой. Как вы на это отреагировали? Были ли какие-то разговоры на этот счет перед игрой?

— Со мной никакой коммуникации по этой теме не было. Этот вопрос к футболу не относится.

— Схема на первый тайм всех удивила. Почему сыграли с четырьмя защитниками? Выбор Зобнина и Кузяева обусловлен тем объемом, который они делают?

— В какой-то степени вы правы. Есть ответ, который я пока давать не хочу. Турнир продолжается, мы делаем свою работу. Выбрали эту систему. Она работала, но пропустили из ничего, и все начало ломаться. Сложно отобрать мяч у Бельгии, когда она ведет в счете.

— Почему игроки морально подсели после первого пропущенного гола? Как будете возвращать силу духа команды?

— Силу духа мы возвращали в перерыве. Когда пропускаешь из ничего, есть маленькое расстройство. Сами попали в ситуацию, будем из нее выходить.

Роберто Мартинес: «Сборная России хорошая с точки зрения тактики»

— Вас удивило, что соперник с первых минут играл в четыре защитника? — вопрос главному тренеру сборной Бельгии.

— Мы встречались со сборной России три раза и знаем, что она может играть в четыре защитника. Мы были к этому готовы, для нас это не стало сюрпризом. Мы знаем, насколько опасна сборная России. У нее есть Дзюба и другие игроки. Они могли создать нам настоящие проблемы. Мы знаем, насколько хороша сборная России с точки зрения тактики.

— Что думаете о ситуации с Эриксеном?

— Это печальный момент. Мы смотрели матч в прямом эфире, а через несколько минут после случившегося должны были идти на командное собрание. Конечно, это было последнее, о чем хотелось говорить. Это шок, некоторые игроки очень переживали и были в слезах. С Кристианом вместе играли Фертонген, Алдервейрелд, а Лукаку играет сейчас... Наши мысли с Кристианом, желаем ему скорейшего выздоровления. Это был реально сложный момент для всех.

— Что с Кастанем, который в первом тайме столкнулся с Кузяевым?

— У него двойной перелом. Думаю, больше мы его на Евро не увидим.

— Стадион свистел, когда сборная Бельгии встала на колено. Что думаете об этом?

— Мы фокусировались на нашей игре. Реакции бывают разные, ничего нового. Самая главная реакция — когда наши болельщики стали петь гимн. Мы не думали, что наших фанатов будет так много, но было приятно слышать их.