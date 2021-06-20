Модрич о решающем матче против Шотландии: «У Хорватии нет права на ошибку»

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич высказался об игре команды на Евро-2020 и предстоящем матче против Шотландии.

«С момента начала отборочного турнира ЧМ-2022 игра сборной Хорватии далека от идеала, мы далеки от того уровня, на котором играли раньше. Мы в целом хорошо показали себя в матчах отбора на ЧМ против Словакии, Венгрии и Уэльса, но прямо сейчас Хорватия совсем не та, какой мы хотим ее видеть. Нам нужно собраться, поверить в себя. Нужно быть агрессивными, эта черта всегда нас характеризовала. У нас больше нет права на ошибку, мы понимаем, что нам нужна только победа», — приводит Marca слова Модрича.

После двух туров Евро-2020 Хорватия занимает третье место в группе D с 1 очком. В последнем туре хорваты сыграют с Шотландией. Встреча состоится 22 июня, начало — в 22.00 (мск).