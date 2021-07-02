Зоммер лидирует по общему количеству сэйвов на Евро-2020
Голкипер сборной Швейцарии Янн Зоммер занимает первое место на Евро-2020 по общему количеству сэйвов среди вратарей. Он отбил 21 удар, сообщает 2 июля Squawka.
Yann Sommer has made more saves than any other goalkeeper so far at #EURO2020— Squawka Football (@Squawka) July 2, 2021
He did everything he could for #SUI
Также указано, что 16 из этих ударов были нанесены из пределов штрафной. Швейцария вылетела из турнира, проиграв в 1/4 финала Испании. Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1. В серии пенальти точнее были испанцы — 3:1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю