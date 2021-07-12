Жоржинью и Эмерсон вошли в список футболистов, выигравших Лигу чемпионов и Евро в один год
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Игроки сборной Италии Жоржинью и Эмерсон стали чемпионами Европы-2020. В финале итальянцы обыграли Англию в серии пенальти (1:1, 3:2 пен.).
Жоржинью и Эмерсон стали 10-м и 11-м игроками, кто выиграл Лигу чемпионов и Евро в один год.
1964: Луис Суарес («Интер» и сборная Испании);
1988: Ханс ван Брекелен, Рональд Куман, Берри ван Арле, Джералд Ваненбург (ПСВ и сборная Нидерландов);
2012: Фернандо Торрес, Хуан Мата («Челси» и сборная Испании);
2016: Криштиану Роналду, Пепе («Реал» и сборная Португалии);
2020: Жоржинью, Эмерсон («Челси» и сборная Италии).
Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).
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