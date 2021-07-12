Педри стал лучшим молодым игроком чемпионата Европы-2020
01:45
Полузащитник сборной Испании Педри был признан лучшим молодым игроком Евро-2020.
18-летний испанец провел на турнире 6 матчей, в каждом из которых выходил в стартовом составе. Причем лишь в четвертьфинале против Швейцарии он был заменен в самой концовке дополнительного времени.
Сборная Испании дошла до полуфинала, в котором уступила Италии.
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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
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