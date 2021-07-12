Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Педри стал лучшим молодым игроком чемпионата Европы-2020

01:45
Теги:

Полузащитник сборной Испании Педри был признан лучшим молодым игроком Евро-2020.

18-летний испанец провел на турнире 6 матчей, в каждом из которых выходил в стартовом составе. Причем лишь в четвертьфинале против Швейцарии он был заменен в самой концовке дополнительного времени.

Сборная Испании дошла до полуфинала, в котором уступила Италии.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2415
Все опросы
Какое количество сборных оптимально для финальных турниров Евро?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Италия забрала кубок из Англии, самый быстрый гол финалов и погромы в Лондоне: события главного матча Евро-2020
Пилот "Аэрофлота" покончил с собой из-за долгов в Москве
Видео: Что известно о семье где брат выбросил младенца
Открывший дверь рейса Москва — Анталья оказался преподавателем консерватории
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года