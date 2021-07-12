Педри стал лучшим молодым игроком чемпионата Европы-2020

Полузащитник сборной Испании Педри был признан лучшим молодым игроком Евро-2020.

?? Вундеркинд из сборной Испании Педри — Лучший молодой игрок #ЕВРО2020! ?



Согласны? ? pic.twitter.com/JDbpxlVzuX — УЕФА (@UEFAcom_ru) July 11, 2021

18-летний испанец провел на турнире 6 матчей, в каждом из которых выходил в стартовом составе. Причем лишь в четвертьфинале против Швейцарии он был заменен в самой концовке дополнительного времени.

Сборная Испании дошла до полуфинала, в котором уступила Италии.