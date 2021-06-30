Украинские болельщики отреагировали на победу сборной страны в матче Евро-2020 со Швецией (2:1 д. в.). Радовались все — от президента страны до обычных пользователей социальных сетей

«Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата: Мы болели за вес всей душой! Мы благодарны вам от всего сердца! Мы гордимся вами всей страной», — написал в своем Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

Олег Бабий, украинский журналист: «Счастьеееееее!!!»

Кирилл Круторогов, украинский комментатор: «Завтра всем — шведский стол. Мы в четвертьфинале Евро!»

Завтра усім — шведський стіл!) Ми у чвертьфіналі Євроооооо? — Кирило Круторогов (@Krutorogov) June 29, 2021

Петр Порошенко, бывший президент Украины (в Telegram): «Дааааа!!! Победа!!! Украинская сборная — самая лучшая. Ребята, вы — молодцы! Слава Украине!»

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (в Facebook):

«Историческая победа сборной Украины над командой Швеции. Мы в 1/4 финала Евро-2020. Этим вечером все 40 миллионов украинцев были с вами на поле. Гордимся. Слава Украине!»

Олег Филимонов, украинский актер, телеведущий, комик:

«Шева — фигура! Сборная — молодцы! Выдержали давление и, хотя большое количество передач делали назад, а не вперед, в нужный момент забили! Поздравляю всех, кто болел за наших! Слава Украине!»