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«Завтра всем — шведский стол». Реакция украинских болельщиков на выход в четвертьфинал Евро

01:37
Сборная Украины. Фото Официальный Twitter Евро 2020.
Сборная Украины. Фото Официальный Twitter Евро 2020.
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Украинские болельщики отреагировали на победу сборной страны в матче Евро-2020 со Швецией (2:1 д. в.). Радовались все — от президента страны до обычных пользователей социальных сетей

«Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата: Мы болели за вес всей душой! Мы благодарны вам от всего сердца! Мы гордимся вами всей страной», — написал в своем Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

Олег Бабий, украинский журналист: «Счастьеееееее!!!»

Кирилл Круторогов, украинский комментатор: «Завтра всем — шведский стол. Мы в четвертьфинале Евро!»

Петр Порошенко, бывший президент Украины (в Telegram): «Дааааа!!! Победа!!! Украинская сборная — самая лучшая. Ребята, вы — молодцы! Слава Украине!»

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (в Facebook):

«Историческая победа сборной Украины над командой Швеции. Мы в 1/4 финала Евро-2020. Этим вечером все 40 миллионов украинцев были с вами на поле. Гордимся. Слава Украине!»

Олег Филимонов, украинский актер, телеведущий, комик:

«Шева — фигура! Сборная — молодцы! Выдержали давление и, хотя большое количество передач делали назад, а не вперед, в нужный момент забили! Поздравляю всех, кто болел за наших! Слава Украине!»

Швеция — Украина

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Евгений Петров все материалы автора

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