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Гол, забитый в Санкт-Петербурге, помог Украине попасть в четвертьфинал Евро. Он поменял все расклады плей-офф

01:22
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Фото AFP
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Фото AFP
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На групповом турнире чемпионата Европы было забито не так много голов в добавленное время ко вторым таймам, однако один подобный мяч стоит особняком. В группе Е при счете 2:2 в матче Польша — Швеция в Санкт-Петербурге полякам было необходимо побеждать, чтобы выйти в плей-офф. Поэтому они, забыв об игре в обороне, бросились за третьим голом, но в результате пропустили его сами при контратаке шведов. Благодаря этому мячу скандинавы заняли первое место в группе и попали в 1/8 финала на Украину, а опустившаяся на вторую позицию Испания — на Хорватию.

Как видно, тот гол хоть вроде бы и принес шведам более легкого соперника по плей-офф, не помог им попасть в четвертьфинал. А вот Украине вместо явно более трудной Испании дал вполне проходимого соперника, особенно с учетом, что команда Андрея Шевченко вышла в 1/8 финала с третьего места, да еще и только с 3 очками.

Любопытно, каким мог быть расклад, если бы не тот гол, который случился из-за необходимости поляков идти в атаку: Испания при победе над Украиной попадала бы на Англию в четвертьфинале (британцы наверняка довольны, что этого не случилось), а в еще одной паре 1/4 финала Швейцария сыграла бы с победителем матча Швеция — Хорватия.

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля