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Защитник сборной Хорватии Станишич — о матче с Италией: «Мы не заслуживали такой развязки»

Алина Савинова
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Защитник сборной Хорватии Йосип Станишич выразил разочарование упущенной победой в матче группового турнира Евро-2024 с Италией.

Хорваты вели в счете до 90+8-й минуты встречи, на которой забил форвард Маттиа Дзакканьи и принес итальянцам ничью.

«Мы все очень разочарованы, мы пропустили на последних минутах в двух матчах подряд. Мы отдали все, что могли, и не заслуживали такой развязки», — приводит пресс-служба УЕФА слова Станишича.

Италия набрала 4 очка и вместе с Испанией (9) напрямую вышла в плей-офф чемпионата Европы. Хорватия с 2 очками заняла третье место в группе B.

Футболисты сборной Хорватии после ничьей с&nbsp;Италией. Что нужно Хорватии, чтобы выйти в плей-офф Евро. Фантастический расклад

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