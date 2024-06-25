Что нужно Хорватии, чтобы выйти в плей-офф Евро. Фантастический расклад

В последнем туре группы В на Евро-2024 Испания победила Албанию (1:0), а Хорватия и Италия сыграли вничью (1:1).

Турнирное положение в группе B. Фото «СЭ»

Италия в 1/8 финала сыграет с Швейцарией. Испания — с одной из команд из других групп с третьих мест. Хорватам остается надеяться только на чудо.

Рейтинг сборных с третьих мест в группах Евро-2024. Фото «СЭ»

Очевидно, что команды из группы D, E и А им уже не догнать. Нужно быть выше сборных из групп С и F. Для этого необходимо, чтобы совпали следующие события: