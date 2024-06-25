Что нужно Хорватии, чтобы выйти в плей-офф Евро. Фантастический расклад
В последнем туре группы В на Евро-2024 Испания победила Албанию (1:0), а Хорватия и Италия сыграли вничью (1:1).
Турнирное положение в группе B.
Фото «СЭ»
Италия в 1/8 финала сыграет с Швейцарией. Испания — с одной из команд из других групп с третьих мест. Хорватам остается надеяться только на чудо.
Рейтинг сборных с третьих мест в группах Евро-2024.
Фото «СЭ»
Очевидно, что команды из группы D, E и А им уже не догнать. Нужно быть выше сборных из групп С и F. Для этого необходимо, чтобы совпали следующие события:
- Сербия не обыгрывает Данию, либо побеждает ее 3:0, 4:1 (этот счет — при условии получения датчанами четырех желтых или одной красной и одной желтой карточек) или с разницей в четыре гола и более;
- Словения проигрывает Англии 0:3, 1:4 (этот счет — только при условии получения словенцами минимум четырех желтых или одной красной и одной желтой карточек) или с разницей в четыре гола и более;
- Грузия проигрывает Португалии;
- Чехия проигрывает Турции.
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