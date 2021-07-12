Ягудин эмоционально отпраздновал победу сборной Италии в финале Евро

Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин показал, как эмоционально болел за сборную Италии в финале Евро-2020 против Англии (1:1, 3:2 пен.).

«Это круто! Спасибо, Италия! Англичане, до свидания!» — сказал Ягудин в сторис.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.