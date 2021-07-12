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Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии

08:30
Джейдон Санчо и Маркус Рашфорд. Фото BBC
Джейдон Санчо и Маркус Рашфорд. Фото BBC
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Полиция Лондона расследует факт оскорблений и угроз в адрес игроков сборной Англии после поражения в финале Евро-2020 против Италии (1:1, 2:3 пен.).

«Нам известно о ряде оскорбительных и расистских комментариев в социальных сетях в адрес футболистов после финала Евро. Это злоупотребление абсолютно неприемлемо, оно недопустимо и будет расследовано», — говорится в сообщении службы столичной полиции.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/MetPoliceEvents/status/1414380936016318464

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года