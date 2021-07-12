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«Выше голову, король». Что пишут английские болельщики Санчо после промаха в финале Евро

09:40
Джейдон Санчо. Фото Reuters
Джейдон Санчо. Фото Reuters
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Болельщики в социальных сетях поддержали полузащитника сборной Англии Джейдон Санчо после поражения команды от Италии в финале Евро-2020 (1:1, пенальти — 2:3).

21-летний футболист заменил защитника Кайла Уолкера на последней минуте дополнительного времени специально под серию пенальти, но не смог реализовать 11-метровый.

D.wavey100: «Не переживай, чувак. Незначительные неудачи для крупных камбэков».

Gregorr.rob: «Не волнуйся, все в порядке, ты старался изо всех сил».

Hrygkfop901: «Оставайся сильным».

_davidpeinado: «Все в порядке».

Yourcleanboysippi: «Выше голову, король».

Madigrose7: «Не позволяй этому сбить тебя, все в порядке».

Meganarrowsmith: «Ты играл как легенда! Команда гордится тобой! Пожалуйста, не позволяй этому расстраивать тебя! Вот это игра была! Поздравляем Англию с таким успехом!»

Rodriguespbru: «Я не поддерживала Англию, но знаю, что ты выложился на полную. Будь здоров, мой дорогой».

 

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQ_c30BsrFZ/

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