Власти Швейцарии не рекомендуют невакцинировавшимся посещать матч Евро в Санкт-Петербурге

Глава швейцарского Министерства внутренних дел Ален Берсе рекомендовал местным невакцинировавшимся болельщикам не ехать на предстоящий матч 1/4 финала чемпионата Европы со сборной Испании в Санкт-Петербург.

«Вариант коронавируса «Дельта» имеет в России взрывное распространение. Тем, кто не вакцинировался, я не рекомендую ехать туда. Если прививка сделана, то можно поехать, но существует определенный риск. Нужно быть внимательными», — сказал Берсе в интервью для телекомпании RTC.

В России количество заражений коронавирусом возросло до 23 543 случаев за сутки, что стало максимальным значением с 17 января. Также возросло число летальных исходов с начала пандемии: 672.

Матч четвертьфинала чемпионата Европы между сборными Швейцарии и Испании пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля, начало в 19:00 (мск).