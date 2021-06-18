Влашич верит, что сборная Хорватии сможет выйти в плей-офф Евро

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич прокомментировал результат матча чемпионата Европы против Чехии (1:1).

«Мы и вправду начали встречу нехорошо, играли не на своем уровне. Стали больше атаковать во втором тайме, однако в конце матча темп упал. У обеих команд были шансы забить еще, но 1:1 — наиболее справедливый итог.

Не знаю, что конкретно произошло. Казалось, чехи больше нашего стремились к победе — их игра была более агрессивной. Теперь нам нужно побеждать сборную Шотландии. Верю, что мы сможем пройти дальше, — если бы не верил, меня бы здесь не было", — цитирует Влашича официальный сайт УЕФА.

Чехия набрала четыре очка и лидирует в группе D. У Хорватии одно очко и 3-я позиция.

В заключительном туре группового этапа 22 июня Хорватия сыграет с Шотландией, а Чехия — с Англией.