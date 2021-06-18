Далич считает, что Хорватия заслужила ничью в матче с Чехией на Евро-2020

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Чехией (1:1).

«Обе команды заслужили ничейный результат. У нас было плохое начало, медлительное, с прессингом там, где не нужно. Действовали не компактно. Но после гола заиграли лучше. Все по-прежнему в наших собственных руках.

Нам необходима энергичность. Мы упорно боремся, после перерыва выглядели лучше, но этого недостаточно для победы. Против сборной Шотландии нам придется нелегко, но это Евро: каждый матч сложный. Постараемся сыграть сильнее и победить в заключительной встрече», — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.

Чехия набрала четыре очка и лидирует в группе D. У Хорватии одно очко и 3-я позиция.

В заключительном туре группового этапа 22 июня Хорватия сыграет с Шотландией, а Чехия — с Англией.