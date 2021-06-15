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Венгрия — Португалия: прогноз Бориса Игнатьева на матч Евро-2020 15 июня

09:00
Борис Игнатьев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Борис Игнатьев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча чемпионата Европы по футболу между сборными Венгрии и Португалии.

Встреча пройдет 15 июня в Будапеште, начало — в 19.00 (мск).

«Победит, думаю, Португалия. У команды хороший уровень футбола, подготовка, большое количество мастеров и квалификация игроков. Это дает мне основание говорить, что Португалия более закаленный боец, представляет португальский футбол практически на всех серьезных уровнях. Команда умеет выжимать из игр определенный результат, который им необходим. Венгры только начинают после длительного перерыва в развитии футбола делать робкие шаги, поэтому до уровня португальской сборной они не дотягивают», — сказал Игнатьев «СЭ».

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Венгрия и Португалия играют в одной группе F c Германией и Францией.

(Мария Куцубеева)

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