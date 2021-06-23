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Венгрия — Германия: прогноз от Бориса Игнатьева на матч Евро-2020

08:15
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Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своими ожиданиями с «СЭ» от матча группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Венгрии и Германии.

«У меня никаких сомнений, что сборная Германии выиграет Венгрию. Несмотря на успех против Франции, в этом матче у них шансов почти нет. Немцы показали, как нужно атаковать. Они разрывали оборону португальцев в прошлом туре, забили целых четыре мяча. Если Германия выиграет, они точно пройдут в плей-офф. Это будет дополнительно их мотивировать. Немцы сметут венгров и оставят их на последнем месте», — сказал Игнатьев «СЭ».

Матч Венгрия-Германия состоится 23 июня. Начало в 22:00 по московскому времени.

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