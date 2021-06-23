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Швеция — Польша: прогноз от Романа Орещука на матч Евро-2020

08:00

Экс-спортивный директор «Динамо» и игрок «Легии» Роман Орещук поделился ожиданиями с «СЭ» от матча группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Швеции и Польши.

«Если в матче Словакия — Польша я сказал, что поляки-фавориты, то в этой встрече всё-таки шведы имеют преимущество. У Швеции достаточно очков, они уже вышли из группы. Команда будет играть без напряжения, раскрепощенно. Их даже ничья устроит, чтобы остаться на втором месте. Думаю, поляки смогут забить. Да, со Словакией они выступили плохо, но игра с испанцами была очень хорошей. Нельзя говорить, что Польша — слабая команда. В игре со Словакией произошло недоразумение. Я уверен, что они дадут Швеции бой. Мне бы очень хотелось, чтобы Польша прошла дальше»,-сказал Орещук «СЭ».

Матч состоится 23 июня. Начало в 19.00 по московскому времени.

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