Венгер раскритиковал работу судей матча Англия — Дания
Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер раскритиковал работу судей матча 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания (2:1) в эпизоде с пенальти.
В конце первой дополнительной 15-минутки вворота датчан был назначен одиннадцатиметровый за фол на Стерлинге. Момент с падением игрока англичан вызвал споры. Харри Кейн с точки не смог переиграть вратаря Каспера Шмейхеля, но был первым на добивании и провел победный гол — 2:1.
«Это не пенальти. Я не знаю, почему помощники на ВАР не попросили судью взглянуть на монитор. В такой момент важно, чтобы судья был полностью уверен в решении, что это пенальти. Для меня это не пенальти. Думаю, бригада ВАР подвела судью», — цитирует BeIn Sports Венгера.
Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».
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