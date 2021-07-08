Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер раскритиковал работу судей матча 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания (2:1) в эпизоде с пенальти.

В конце первой дополнительной 15-минутки вворота датчан был назначен одиннадцатиметровый за фол на Стерлинге. Момент с падением игрока англичан вызвал споры. Харри Кейн с точки не смог переиграть вратаря Каспера Шмейхеля, но был первым на добивании и провел победный гол — 2:1.

«Это не пенальти. Я не знаю, почему помощники на ВАР не попросили судью взглянуть на монитор. В такой момент важно, чтобы судья был полностью уверен в решении, что это пенальти. Для меня это не пенальти. Думаю, бригада ВАР подвела судью», — цитирует BeIn Sports Венгера.

«No penalty, I don't understand why VAR has asked the referee to look at it!»



Arsene Wenger has had his say on that England penalty... #beINEURO2020 #ENGDEN #EURO2020



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Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».