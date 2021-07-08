Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Венгер раскритиковал работу судей матча Англия — Дания

03:11

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер раскритиковал работу судей матча 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания (2:1) в эпизоде с пенальти.

В конце первой дополнительной 15-минутки вворота датчан был назначен одиннадцатиметровый за фол на Стерлинге. Момент с падением игрока англичан вызвал споры. Харри Кейн с точки не смог переиграть вратаря Каспера Шмейхеля, но был первым на добивании и провел победный гол — 2:1.

«Это не пенальти. Я не знаю, почему помощники на ВАР не попросили судью взглянуть на монитор. В такой момент важно, чтобы судья был полностью уверен в решении, что это пенальти. Для меня это не пенальти. Думаю, бригада ВАР подвела судью», — цитирует BeIn Sports Венгера.

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».

Англия — Дания

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Опрос

проголосовало: 3523
Все опросы
Справедливо ли назначен пенальти в пользу Англии в дополнительное время полуфинала Евро-2020 с Данией?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Перед назначением пенальти на поле оказался второй мяч. Арбитр правильно продолжил игру
Футболист Быстров назвал чмом арбитра матча Англия — Дания на Евро-2020
Пассажиры самолета объяснили конфликт с Ваенгой: Задирала босые ноги
Как выявить рак языка всего по трем внешним признакам
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля