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Петер Шмейхель назвал ошибкой назначение пенальти в матче Англия — Дания

02:56
Петер Шмейхель. Фото Instagram
Петер Шмейхель. Фото Instagram
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Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель назвал большой ошибкой назначение пенальти в матче 1/2 финала Евро-2020 против Англии.

В конце первой дополнительной 15-минутки вворота датчан был назначен одиннадцатиметровый за фол на Стерлинге. Момент с падением игрока англичан вызвал споры. Харри Кейн с точки не смог переиграть вратаря Каспера Шмейхеля, но был первым на добивании и провел победный гол — 2:1.

«Большая ошибка. Споры будут идти очень-очень долго. Это не пенальти. Я бы отнесся к поражению гораздо спокойнее, если бы Англия забила в одном из своих многочисленных моментов. Но, к сожалению, судья допустил большую ошибку.

У меня весь телефон в сообщениях, что это не пенальти. Как бы то ни было, мы очень гордимся сборной Дании", — цитирует beIN Sports

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».

Англия — Дания

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Евгений Козинов все материалы автора

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