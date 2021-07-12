Вандалы изрисовали граффити с изображением Рэшфорда после финала Евро-2020
12:25
В Манчестере вандалы испортили граффити с изображением нападающего сборной Англии Маркуса Рэшфорда после поражения команды от Италии в финале Евро-2020 (1:1, пенальти — 2:3). Он появился на поле на последней минуте дополнительного времени специально под серию пенальти и промахнулся.
Граффити с изображением Маркуса Рэшфорда. Фото Manchester Evening News
Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.
Дополнительная информация:
https://www.birminghammail.co.uk/news/uk-news/marcus-rashford-mural-vandalised-after-21028434
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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
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