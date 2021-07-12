Вандалы изрисовали граффити с изображением Рэшфорда после финала Евро-2020

В Манчестере вандалы испортили граффити с изображением нападающего сборной Англии Маркуса Рэшфорда после поражения команды от Италии в финале Евро-2020 (1:1, пенальти — 2:3). Он появился на поле на последней минуте дополнительного времени специально под серию пенальти и промахнулся.

Граффити с изображением Маркуса Рэшфорда. Фото Manchester Evening News

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.