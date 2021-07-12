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Гарет Саутгейт не собирается покидать пост главного тренера сборной Англии

12:47
Гарет Саутгейт. Фото AFP
Гарет Саутгейт. Фото AFP
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что не собирается уходить в отставку.

«Не считаю, что сейчас правильное время думать об этом. Перед командой стоит задача попасть на чемпионат мира в Катаре. Мне еще нужно проанализировать выступление на Евро-2020. А для этого нужно немного отдохнуть.

Не хочу задерживаться на каком-то месте дольше, чем требуется. Это не вопрос финансового благополучия. Но я бы хотел поехать с командой в Катар", — цитирует Саутгейта Sky Sports.

В финале Евро-2020 Англия уступила Италии в серии пенальти. На ЧМ-2018 под его руководством англичане заняли четвертое место.

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Иван Шитик все материалы автора

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