Гарет Саутгейт не собирается покидать пост главного тренера сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что не собирается уходить в отставку.

«Не считаю, что сейчас правильное время думать об этом. Перед командой стоит задача попасть на чемпионат мира в Катаре. Мне еще нужно проанализировать выступление на Евро-2020. А для этого нужно немного отдохнуть.

Не хочу задерживаться на каком-то месте дольше, чем требуется. Это не вопрос финансового благополучия. Но я бы хотел поехать с командой в Катар", — цитирует Саутгейта Sky Sports.

В финале Евро-2020 Англия уступила Италии в серии пенальти. На ЧМ-2018 под его руководством англичане заняли четвертое место.