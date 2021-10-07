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В МИД отреагировали на ролик УЕФА, где Крым оказался в составе Украины

18:40
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга в четверг, 7 октября, заявила, что изображение Крыма как части Украины в презентации УЕФА является провокацией.

По ее словам, УЕФА не должен позволять втягивать себя в провокационные действия Киева.

«УЕФА, эта уважаемая организация, не должна позволять втягивать себя в провокационные действия украинских чиновников от футбола. То, что эти действия являются провокационными, мне кажется, очевидно всем», — цитирует Захарову «РЕН ТВ».

Дипломат добавила, что нельзя допустить проникновения в спорт «агрессивных, реваншистских и экстремистских идей», и попросила руководство УЕФА обратить на это внимание.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/888645-v-mid-rf-otreagirovali-na-rolik-evro-2024-s-ukrainskim-krymom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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