УЕФА объявил о старте заявочного процесса на проведение Евро-2028

УЕФА на своем официальном сайте объявил конкурс на отбор потенциальных хозяев чемпионата Европы 2028 года. Как сообщает пресс-служба организации, заявки должны быть поданы до марта 2022 года, а назначение принимающей стороны континентального первенства состоится в сентябре 2023 года.

УЕФА готов рассмотреть совместные заявки на проведение чемпионата Европы от нескольких государств лишь при условии географической территориальной близости этих стран.

Для подачи заявки на проведение Евро заинтересованным сторонам необходимо будет предоставить 10 стадионов следующей вместимости:

— минимум 1 стадион с вместимостью не менее 60 тыс. мест;

— минимум 1 стадион, предпочтительно 2 стадиона, с вместимостью не менее 50 тыс. мест;

— минимум 4 стадиона с вместимостью не менее 40 тыс. мест;

— минимум 3 стадиона с вместимостью не менее 30 тыс. мест.

На Евро-2028 запланировано более 51 игры с участием 24 сборных, как и в предыдущих двух финальных турнирах.