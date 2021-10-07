Стала известна дата жеребьевки отборочного турнира Евро-2024
13:14
УЕФА объявил дату жеребьевки отборочного турнира Евро-2024.
Жеребьевка состоится во Франкфурте 9 октября 2022 года. По ее итогам 54 сборных будут распределены по группам, в которых будут вести борьбу за 23 путевки на турнир. Всего в Евро-2024 примут участие 24 страны, один участник уже известен — им станет страна-организатор турнира, Германия.
?? The #EURO 2024 qualifying draw details have been announced — a date for the diary!— UEFA (@UEFA) October 7, 2021
?? Sunday 9 October 2022
? Festhalle, Frankfurt
Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Жеребьевка финальной стадии турнира запланирована на декабрь 2023 года.
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