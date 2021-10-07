Стала известна дата жеребьевки отборочного турнира Евро-2024

УЕФА объявил дату жеребьевки отборочного турнира Евро-2024.

Жеребьевка состоится во Франкфурте 9 октября 2022 года. По ее итогам 54 сборных будут распределены по группам, в которых будут вести борьбу за 23 путевки на турнир. Всего в Евро-2024 примут участие 24 страны, один участник уже известен — им станет страна-организатор турнира, Германия.

?? The #EURO 2024 qualifying draw details have been announced — a date for the diary!



?? Sunday 9 October 2022

? Festhalle, Frankfurt — UEFA (@UEFA) October 7, 2021

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Жеребьевка финальной стадии турнира запланирована на декабрь 2023 года.