Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

В матче против Бельгии Роналду может установить мировой рекорд

12:42
Криштиану Роналду. Фото instagram.com/portugal
Криштиану Роналду. Фото instagram.com/portugal
Теги:

Сегодня, 27 июня, сборная Португалии сыграет против Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

Лучший бомбардир текущего Евро Криштиану Роналду в матче с бельгийцами может забить 110-й гол за сборную Португалии и установить мировой рекорд результативности. Сейчас форвард «Ювентуса» делит первое место в историческом рейтинге с иранцем Али Даеи, который завершил карьеру в 2006 году.

Футболисты, забившие наибольшее количество голов за национальные сборные:

Игрок

Сборная

Годы

Матчи

Голы

Али Даеи

Иран

1993-2006

149

109

Криштиану Роналду

Португалия

2003-н.в.

178

109

Мохтар Дахари

Малайзия

1972-1985

142

89

Ференц Пушкаш

Венгрия, Испания

1945-1956, 1961-1962

89

84

Годфри Читалу

Замбия

1968-1980

111

79

Хусейн Саид

Ирак

1977-1990

137

78

Пеле

Бразилия

1957-1971

92

77

Али Мабхут

ОАЭ

2009 — н.в.

92

76

Шандор Кочиш

Венгрия

1948-1956

68

75

Кунисиге Камамото

Япония

1964-1977

76

75

Башар Абдулла

Кувейт

1996-2007

134

75

Матч 1/8 финала Евро-2020 Бельгия — Португалия состоится сегодня, начало — в 22.00 (мск).

Бельгия — Португалия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды
Чехия

П1

35%

1.65

Обе забьют - да

26%

1.84

Ф2 (+1)

16%

1.80
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия
Португалия

П1

34%

2.43

Обе забьют - да

22%

1.82

X2

15%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия 2
Австрия 1
Матч завершен (ДВ)

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 10760
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Сборная Италии в овертайме победила Австрию и вышла в четвертьфинал Евро
На Украине заявили о превосходстве танка «Нота» над Т-14 «Армата»
Какой секрет хранит дата рождения и как по ней узнать судьбу
Моргенштерн попарился голым перед родителями невесты на борту самолета

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кирилл Бурдаков все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля