В матче против Бельгии Роналду может установить мировой рекорд
Сегодня, 27 июня, сборная Португалии сыграет против Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020.
Лучший бомбардир текущего Евро Криштиану Роналду в матче с бельгийцами может забить 110-й гол за сборную Португалии и установить мировой рекорд результативности. Сейчас форвард «Ювентуса» делит первое место в историческом рейтинге с иранцем Али Даеи, который завершил карьеру в 2006 году.
Футболисты, забившие наибольшее количество голов за национальные сборные:
|
Игрок
|
Сборная
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Али Даеи
|
Иран
|
1993-2006
|
149
|
109
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
2003-н.в.
|
178
|
109
|
Мохтар Дахари
|
Малайзия
|
1972-1985
|
142
|
89
|
Ференц Пушкаш
|
Венгрия, Испания
|
1945-1956, 1961-1962
|
89
|
84
|
Годфри Читалу
|
Замбия
|
1968-1980
|
111
|
79
|
Хусейн Саид
|
Ирак
|
1977-1990
|
137
|
78
|
Пеле
|
Бразилия
|
1957-1971
|
92
|
77
|
Али Мабхут
|
ОАЭ
|
2009 — н.в.
|
92
|
76
|
Шандор Кочиш
|
Венгрия
|
1948-1956
|
68
|
75
|
Кунисиге Камамото
|
Япония
|
1964-1977
|
76
|
75
|
Башар Абдулла
|
Кувейт
|
1996-2007
|
134
|
75
Матч 1/8 финала Евро-2020 Бельгия — Португалия состоится сегодня, начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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